ET專訪／潛艦國造非民進黨專有！　侯友宜、趙少康挺後續艦

◎採訪：陶本和、崔至雲、鄭佩玟、蘇晏男

◎攝影：宋良義、湯興漢

記者蘇晏男／台北報導

潛艦國造成2024總統選戰攻防焦點，國民黨總統參選人侯友宜接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，潛艦國造由前總統馬英九核定，民進黨不要老是說國民黨莫不關心國防，沒這回事；台灣還是要靠自己，不要靠別人，依照目前方向，他支持續繼造潛艦，但要先把原型艦用好，確認安全無虞、具備戰鬥能力，且後續艦的經編列費要有管控。副總統參選人趙少康也強調，「我們絕對沒有反對潛艦國造」。

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康接受ETtoday專訪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

潛艦國造規劃建8艘，原型艦「海鯤艦」9月28日下水，按規劃10月執行泊港測試（HAT），如果成功，有機會於2024年5月出海測試（SAT），並預計2025年交艦給海軍。在海鯤艦隊下水後，由於爆發藍委馬文君、海軍前顧問郭璽的洩密爭議演變朝野攻防，民進黨甚至在2024選戰中啟動「護國海鯤號」立委輔選企劃；不過國民黨則在不分區立委名單中，將潛艦重要推手之一的海軍前上將陳永康列入並排第8順位，被外界視為對民進黨在選戰主打潛艦議題的反制。

侯友宜、趙少康接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問未來在潛艦國造政策上，態度為何？待原型艦2025年下水後，7艘後續艦是否要繼續編列預算？侯友宜表示，潛艦國造前立委林郁方提議、馬英九核定要做的， 民進黨不要老是說國民黨莫不關心國防，沒這回事。

侯友宜說，不管要建幾艘潛艦，起碼第一艘要通過安全檢測，沒有問題，接著隨著經費能量，如何面對嚇阻、讓對方不敢輕易發動戰爭，不能把美國對我國的善意，擺在我國的安全之上，台灣還是要靠自己，不要靠別人，就像我方也不要對大陸存在不切實際的想法，大陸怎麼說，我方還是要做好準備，所以潛艦國造，依照目前方向，「我還是會繼續走」，但先把第一艘原型艦用好。

侯友宜也說，讓陳永康當不分區立委，是因為陳是海軍的人才又內行，由陳來看潛艦比誰都準，若陳認為可以的話，就繼續，潛艦軍備能力被陳評估是好的，就做。

趙少康提及，陳永康當過海軍司令、國防部副部長，經常搞兵推，常傳LINE給他，自己跟陳蠻熟的，「我們怎麼可能反對潛艦？」他還說，韓國是先到德國，由德國手把手，把第一艘艦造出來；第二艘是德國工程師到韓國，再手把手，造出第二艘，一艘一艘這樣出來的。

趙少康強調，國造潛艦還要做港邊測試、港內測試，通過後還有海底測試，包括淺海、深海，是多麼嚴肅的事情。而日本完成一艘柴電潛艦「雷鯨號」，非常先進，換算台幣花150億元，但我國卻花530億元。

趙少康說，理論上，第一艘貴，第二艘、第三艘要便宜點吧，怎麼都用500多億元去編預算，編了4000多億？民脂民膏不能這樣浪費。「我們絕對沒有反對潛艦國造」，但一定要能用、要能潛，潛下去要能浮起來，也要能發射武器，都要達到效果，一艘艘地建，且經費還是盡量精簡。

接著，侯友宜表示，所以不能一次編足，要看狀況隨時調整，安全檢測要過才是重點。記者追問，所以態度上是要建潛艦，但在監督上要確認第一艘是否安全無虞、具備戰鬥能力，且經費要有管控？侯回應，「當然。」

趙少康則說，多少軍火在後面賺錢，有海軍跟他說，陸軍比較少「歪哥」的事，空軍也不容易，而海軍花樣多，聽說拿到一個計劃就可以吃二至三代，因為還有後續補給。侯聽聞後接著說，以前他也辦過獵雷艦、海測艦、武夷艦等，確實趙說的是對的。

對於各陣營說要提高國防經費預算，包括周邊國家這幾年也在調高，是否當選後有國防預算達GDP 3%的目標？侯友宜指出，他上次到美國就被問到國防預算會不會調到GDP3％ ，他回應，預算編列要看兩岸關係，若越來越緊張，GDP 3％也不夠，而依目前沒有降溫趨勢，當然往上走，不過若降溫，當然往下降。

侯友宜表示，他跟美國講得很清楚，該編的預算，他絕對不會少，因為我國要有強化軍備能力、足以讓對方不敢輕易發動戰爭的實力，但要佔GDP多少，要隨著狀況而定，搞不好超過GDP 3％，也搞不好GDP 3％以下，是浮動的，不會框在那個地方，日本也知台海很緊張，因此增加國防預算，而現階段我方也是要增加的。

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