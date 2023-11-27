2個月撿到同一隻！作家噴1萬「幫狗狗美容+住宿」　慘被飼主告了

▲大師兄被告妨害名譽。（圖／翻攝自臉書／BigBrother大師兄）

記者周亭瑋／綜合報導

曾從事殯葬業的人氣暢銷作家「BigBrother大師兄」之前在兩個月內，撿到同一隻狗狗，於是自掏腰包替牠美容加安排住宿，怎料噴了1萬大洋，竟反遭飼主提告，讓他心裡五味雜陳，還得特地跑去板橋一趟。

外號「大師兄」的林品睿今在臉書吐苦水，直呼「各位，真的不能亂幫忙照顧狗，我因為狗被告了。其實我不知道為什麼，兩個月內撿到同一隻狗，然後替牠美容，安排好住宿，也都沒跟飼主要錢，然後被飼主告妨害名譽，還要我跑去板橋一趟，我只能說很厲害！」

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他錯愕表示，當初自費1萬元幫忙顧狗，現在只能苦中作樂，順便看看板橋派出所附近有沒有好吃的，「我不知道我說的哪裡不對，我不知道我做的哪裡錯了，我只知道人不能好心啦，這樣養狗就不要怕人家講啦！那天放鳥幾個小時，我都還沒跟你算我平常的鐘點費，結果你跑來告我！好唷！我也來找律師啦！第一次收到這個真的五味雜陳。」

對此，網友們紛紛回應，「這種人有什麼名譽可言」、「大師兄加油。不要太生氣，把他寫到書裡」、「這可以反告他嗎？」「人紅是非多！經一事長一智，一定要懂得保護自己」、「希望有機會能讓那個飼主得到教訓」、「太誇張了吧！大師兄會有好報的」。

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