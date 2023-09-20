狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

▲高雄男跟蹤尾隨正妹還留下噁心紙條。（圖／示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子（47歲）愛慕正妹小芳（化名），多次告白無效後，仍經常騎車跟蹤小芳上下班，小芳為了怕被知道家住哪裡，還必須故意繞遠路，今年4月間張男又騎車尾隨小芳，小芳當天穿著略顯透明的白衣服，張男竟留下「口水都快流下來」的紙條，小芳不堪其擾報警。檢方調查後，依違反跟蹤騷擾防制法將張男起訴，聲請簡易判決。

檢方指出，張男追了小芳許久，也多次表白，但都被小芳「打槍」，但張男還是死纏爛打，有時就埋伏在小芳的上下班路線上，伺機尾隨跟蹤，今年3月間，小芳下班時就發現張男的行蹤，為了怕張男知道她住哪邊，小芳還故意在市區繞圈，直到擺脫張男才敢回家。

今年4月間，張男又繼續尾隨小芳，而且行徑越來越大膽，他在小芳的機車上留下「那天騎車尾隨妳，讓妳很困擾，跟妳說對不起」的紙條、過沒幾天，張男見到小芳穿著白色上衣經過，他立刻騎車跟在小芳後面意淫，後來又留下「看到妳的露背裝，衣服部分好像因為流汗，變得超級透明，連內衣都看到了（口水都留下來），不過看的時間太短，真可惜」的紙條。

小芳看到紙條飽受驚嚇，也趕快報警，警方循線傳喚張男到案，張男坦承會在小芳上、下班路線等候，騎車尾隨在正妹後方，檢方偵辦後認定他犯行明確，依跟蹤騷擾防制法將張起訴，並聲請簡易判決。