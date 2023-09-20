被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐　「非人造非拼裝」

▲2具「千年外星人」遺骸送交專業機構進行電腦斷層掃描。（翻自《太陽報》）

圖文／鏡週刊

墨西哥國會在本月12日舉辦一場「不明異常現象」聽證會，甚至有專家在聽證會上展示2尊宣稱是「外星人遺骸屍體」，但隨即也引發各界質疑。不過在當地時間19日這2尊外星人進行高科技的斷層掃描與X光，結果讓專家深信，這2尊外星人的確是「非拼裝、非人造」。

不明飛行物體專家兼記者莫桑（Jaime Maussan）日前出示這兩尊小小又古怪的「外星人屍體」，擁有細長的頭部、每隻手有三個指頭，甚至照X光還發現體內有神秘的「卵」。莫桑指出，它們於2017年在秘魯庫斯科被發現，墨西哥國立自治大學（UNAM）透過碳測年過程分析，大約有1000年的歷史。

▲專家對「外星人」做斷層掃描後，確認它不是拼裝人造產物。（翻自《太陽報》）

但後來引發各界質疑，認為這批「外星人屍體」的造假可能性很大，甚至是用其他人骨或動物骨頭拼裝而成。不過據英國《太陽報》報導，近日又有專家對這些外星人屍體進行斷層掃描與照射X光，19日結果出爐顯示，這些外星人屍體的確是「一體成形」，沒有拼裝其他骨頭或人造的痕跡，電腦斷層（CT）檢驗更疑似在一具遺骸的隆起腹部中照出3顆「類似卵」的橢圓形物體。

▲莫桑日前出示這兩尊小小又古怪的「外星人屍體」。（翻自《太陽報》）

即便如此，目前仍有一派考古學家與人士認為，這些所謂的「外星人」，很有可能是先祖的木乃伊。不過無論這些外星人是真是假，這個議題已經引發祕魯政府高度關注，原因在於莫桑聲稱這些外星人屍體再祕魯被發現，現在祕魯政府懷疑莫桑如何把這些「遺骸」運出祕魯。祕魯文化部長爾提加（Leslie Urteaga）就表示，目前已將此案報警處理，更不排除對莫桑指控偷竊罪。

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