屏東市路口「一串石球擋人行道」縣府勒令改善　最高罰30萬

▲屏東市公園路與中正路路障 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市中正路與公園路口的騎樓地，被以圓形大理石充當障礙物，阻止車輛進入，但由於該障礙物旁是斑馬線行人穿越道，障礙物也影響行人通行，尤其是身障、小朋友及長輩更不方便；用路人投訴是屏東市最大路障，對用路人很不友善。對此，屏東縣政府城鄉發展處表示將安排現場勘查，要求限期改善，逾期未改最重處以30萬元罰鍰。

屏東市公園路與中正路口，附近有屏東縣政府警察局、屏東市太平洋百貨公司、屏東美術館、銀行等場所，是屏東市鬧區，每天往來民眾相當多。該障礙物邊就是斑馬線，對行人造成影響。

屏東市公所表示，該處是私有建築退縮作的無遮簷人行道，經了解，該障礙物設置係阻避免車輛開上佔用人行道，非屬道路路障，並無違法，市公所工務課無法要求改善，至於是否符合建築法規，要詢問縣府建管科；若設有障礙物由縣府城鄉處使用管理科負責。

屏東縣政府城鄉發展處表示，縣府將依據建築物無障礙設施相關法令，函文通知場所限期改善，依規室外通路寬度不得小於130公分，及設置適當之提醒使用者注意，以保障使用者安全。若未於期限內改善完成，將依身心障礙者權益保障法第88條規定處6萬元以上30萬元以下罰鍰。另擇期安排現場勘查，依勘查紀錄請場所限期1個月改善