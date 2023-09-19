外媒：美企在華經營信心「跌至數十年新低」　中美關係更複雜

▲好市多上海浦東店內的排隊民眾。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

走出新冠疫情封鎖後，中國大陸今年全力拚經濟復甦。《華爾街日報》指出，美國企業當前對在華經營前景的看法，達到數十年來最悲觀程度，美企在華運營環境的惡化令中美的緊張關係更加複雜化。

接受上海美國商會(American Chamber of Commerce in Shanghai)調查的325家會員企業中，略多於一半的企業對未來5年的業務前景持樂觀態度，這是自1999年開始這項調查以來的最低值，原因包括中國整頓盡職調查公司等因素，而2021年這一比例高達78%

報導指出，只有不到一半的受訪企業2022年的收入比上一年有所增加，這是逾15年來的最低比例；約68%的受訪企業表示，去年實現了盈利，這是自調查開始以來的最低百分比；僅有37%的受訪企業營業利潤率比上一年有所增長，這是自2008年以來的最低水平。

另外，中國歐盟商會近日發布的文件則指出，中國經濟的特點曾是商業環境穩定；在經歷了過去3年的動蕩之後，許多公司重新評估了它們對中國市場的基本假設。

上述文件基於1月至8月期間的數據錄入和分析，反映了其1700多家會員企業的看法。

不過，上海美國商會董事會主席譚森(Sean Stein)在報告發布前表示，美國商務部長雷蒙多訪華之旅，意味著營商環境前景的潛在改善方面方面取得了「良好進展」。

為進一步吸引外資，大陸國務院13日發布《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，共有6方面、24條，包括保障外企國民待遇等，要求為外國投資者營造更加優化的投資環境，有效提振信心。

大陸央行行長潘功勝9月18日召開外資金融機構和外資企業座談會，特斯拉、摩根大通銀行等外商參加。潘功勝強調，積極吸引和利用外商投資，是推進高水平對外開放、構建開放型經濟新體制的重要內容。