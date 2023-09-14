專家普遍預測　中國2023及2024經濟成長低於預期

▲人民幣。（圖／CFP）



文／中央社台北13日電

綜合路透社調查及南華早報報導，至少有76名各國專家及6家外國投資機構，近來接連調降對中國今年經濟成長率的預測。幾乎所有受訪專家認為，中國今明兩年的經濟成長率將低於先前的預測。

路透社4至11日以76名經濟專家為對象，調查他們對中國經濟成長的預測，受訪對象包括中國及外國專家，比前幾次調查的範圍大出許多，調查結果在12日公布。

根據調查結果，這76名專家預測中國今年經濟成長率介於4.5%至5.5%之間，其中多數人預測5%。而在7月份，多數受訪專家預測的成長率是5.5%。

這些專家預估，中國2024年經濟增幅可能會再降到4.5%，在2025年更會降到4.3%。他們認為，今年第3季中國經濟的增幅將會從第2季的6.3%降到4.2%，雖然第4季可能回升到4.9%，但2024年第1季又將下降到3.9%。

報導指出，幾乎所有受訪的專家，都調降了他們對中國今明兩年的經濟增長預測。只是他們調降的幅度並不大，為以後繼續調降預留空間。

報導提到，影響專家們對中國經濟前景預測的主要因素，是房市的債務危機及與此相關的青年人失業率居高不下。中國有70%的家庭財富被困在房地產上，青年人的實際失業率可能接近50%，比官方公布的21%高出一倍以上。

此外，中國國內消費持續疲軟、民營企業缺乏投資興趣、各級政府因債台高築而不再大舉投入基礎建設，也是原因。

凱投宏觀（Capital Economics）駐新加坡的中國經濟分析師伊凡斯─普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）指出，罪魁禍首就是房地產業，它以往發揮的經濟成長驅動力如今已蕩然無存。

伊凡斯─普瑞查德表示，凱投宏觀對中國經濟的看法，比其他大多數經濟預測機構更悲觀。儘管如此，凱投對中國經濟成長失速還是感到震驚，但這種減速或許還會持續下去。

招商銀行駐香港資深經濟學家葉丙南認為，中國經濟成長放緩可能只是冰山一角，下滑風險可能來自家庭消費恢復的速度，可能要比許多人估計的更慢。

專家們指出，中國當局最近持續推出許多刺激措施，且最新數據也透露出一些經濟恢復的跡象，但這還不夠，特別是占中國經濟比重高達1/4的房地產業。

南華早報11日報導指出，巴克萊銀行、摩根大通、瑞銀等至少6家國際大型金融機構，再次調降了他們對中國今年經濟成長的預測，其中最低值為4.5%。

而不在這6家之列的標準普爾發言人上週也表示，公司6月份估計中國今年經濟成長率為5.2%，但房市疲軟進一步加劇、消費持續放緩，加上宏觀經濟刺激力度不足，中國經濟前景在進一步惡化。標準普爾目前尚未對中國經濟成長前景作出新的預測。