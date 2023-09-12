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最狂暑假作業！小六生玩寶可夢卡牌　如願抱回世界冠軍　

▲北市教育局暑假自主學習計畫發表會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲民族國小學生顏紹同暑假赴日本參賽，成為台灣首位寶可夢卡牌世界冠軍。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今年暑假推動自主學習計畫，由學生自行規劃暑假作業。就讀北市民族國小六年級的顏紹同，暑假前往日本參加「寶可夢世界錦標賽」，勇奪卡片遊戲兒童組冠軍，也是台灣首位寶可夢卡牌世界冠軍，如願實踐自己的暑假計畫。顏紹同說，玩卡牌訓練自己的數學、邏輯與推理能力，對課業絕對有幫助，鼓勵大家一起投入卡牌世界。

北市教育局今（12日）舉行「我就這樣玩了一個暑假：台北市自主學習2.0成果發表會」，顏紹同出席分享自己的冠軍歷程，他說，去年底在台灣的積分賽取得出國比賽資格，便決定今年暑假赴日本挑戰世界錦標賽，為此展開集訓，一路克服比賽的緊張，在關鍵時刻掌握卡牌技巧，如願抱回冠軍獎盃。

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顏紹同說，從小四開始接觸寶可夢卡牌，一開始只是收藏和同學純交流分享，小五才投入卡牌競賽，研究各種卡牌的招式、戰略與技巧，過程中也訓練自己的邏輯推理、與數理能力，鼓勵其他同學都來玩卡牌，是很好的休閒活動，而且對課業也很有幫助，與其滑手機，不如來玩卡牌。

顏紹同今年8月在日本奪得「寶可夢世界錦標賽」冠軍，傳出有網友質疑「這種冠軍能幹嘛」。民族國小校長吳政哲替顏紹同抱屈，他說，顏紹同在校成績一直名列前茅，而且透過卡牌遊戲，訓練他各種策略、佈局與邏輯推理的能力，部分網友太窄化這個遊戲的意義，稱讚顏紹同不只是全校之光，更是台灣之光。

▲北市教育局暑假自主學習計畫發表會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲知名繪本作家賴馬（左）支持兒子賴拓希（右）投入木工創作領域。（圖／記者楊惠琪攝）

知名繪本作家賴馬之子、就讀民族國小五年級的賴拓希，則是在暑假打造了3公尺高的「木作暴龍」。賴拓希從小一就迷上木工，電鑽、鋸子、螺絲丁就是他最愛的玩具，每天研究各種木工技巧，從模擬各種動物造型開始，到生活用品，作品包括小老鼠、杯墊、電腦架等，今年暑假計畫目標鎖定3公尺高的木作暴龍，目前已完成暴龍身體各部位結構，就等搬新家，有挑高的空間，就可以組裝完成。

賴馬今天也出席兒子的暑假自主學習計畫發表會，他說，兒子從小就玩木工，跟自己擅長的繪本不一樣，只能陪著兒子逛各大五金行和賣場，找尋各種合適工具和材料，樂見兒子在自己喜歡的領域中持續創作、實現夢想。

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