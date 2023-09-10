柯文哲酸「常忘了他存在」　侯友宜大笑：這就是提到我了呀

▲侯友宜今日上午赴桃園嘉義同鄉會活動。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白合十月後將明朗？民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在台中雨中舉辦首場廟口開講，提到國民黨總統參選人侯友宜時表示，「常常讓我忘了他的存在」。對此，侯友宜今（10）日上午受訪時則大笑回應，「這就是提到我了呀，不是嗎？」

柯文哲昨天在台中大甲舉辦首場廟口開講，現場一度下起雨，民眾撐傘、穿雨衣等待。朱立倫才拋出想與柯文哲會面喝咖啡的想法，柯文哲在演說中先是劍指副總統、民進黨總統參選人賴清德，接著提到侯友宜時說「常常讓我忘了他的存在」。對此，侯友宜今日上午受訪時被問到讓人覺得沒存在，大笑回應「這就是提到我了呀，不是嗎？」

至於國民黨主席朱立倫與侯友宜競選辦公室執行長金溥聰曾傳「有隔閡」，兩人昨晚出席侯友宜邀宴的泛藍縣市首長餐敘時，據與會者透露，餐會現場氣氛融洽，朱立倫與金溥聰並肩而坐，餐敘過程不斷「咬耳朵」交換意見，破除不合傳言。

侯友宜受訪時也補充，其實從選舉過程以來，朱金兩人常有聯絡，「其實從選舉過程以來，朱主席跟金執行長常常有聯絡，選辦跟黨的步驟都是一致的，昨天原本大家都是老朋友，所以氣氛非常融洽，都會在團結底下攜手共同面對贏得勝選」

另外，苗栗縣長鍾東錦也到餐敘，可視為整合在野力量，未來整合郭台銘？侯友宜說，自己會團結所有的力量，讓力量發揮最大，讓弊案連連、貪腐腐敗的民進黨政黨輪替，讓國民黨來執政，讓台灣人民過好生活。