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摩洛哥度蜜月遇強震！　日夫妻憶「恐怖搖晃1分鐘」：以為會死

▲▼摩洛哥地震。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾受困於倒塌的廢墟中。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

摩洛哥8日深夜發生規模6.8強震，當地旅遊之都馬拉喀什（Marrakech）災情尤為慘重。一對來自日本的夫妻地震當時正好就在馬拉喀什度蜜月，回憶起地震的情形，丈夫則驚恐表示，以為自己就要死在摩洛哥了。

根據《朝日新聞》報導，一對來自日本東京的新婚夫妻前往摩洛哥度蜜月，卻在抵達摩洛哥的第一天慘遇世紀強震。當晚他們入住位在馬拉喀什古城區的飯店，然而深夜熟睡之際，兩人卻突然聽到「碰！」的巨響，隨後便開始劇烈搖晃，並伴隨著倒塌的聲響，時間長達1分鐘。

▲▼摩洛哥強震，磚塊石頭砌成的房屋牆壁被震垮，民眾睡在街道旁。（圖／路透）

▲▼摩洛哥強震，磚塊石頭砌成的房屋牆壁被震垮，民眾睡在街道旁。（圖／路透）

▲▼摩洛哥強震，磚塊石頭砌成的房屋牆壁被震垮，民眾睡在街道旁。（圖／路透）

夫妻倆驚覺是地震後，隨即拿起手邊的枕頭保護頭部。男子則表示，當時一度以為飯店要倒塌，自己和妻子就要葬身異鄉了，所幸最後撿回一條小命。

根據《共同社》報導，一名在馬拉喀什經營飯店的日本人岩間照（岩間ひかる）指出，經過確認，飯店的牆面出現明顯裂痕。而在地震結束後，大量的市民因害怕餘震，都不敢回到屋內，全部擠在大街上避難。

根據最新統計數據，此次摩洛哥地震罹難者人至少造成2012死，另有2059人受傷，其中至少1404名傷者情況危急。

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關鍵字：

摩洛哥地震

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