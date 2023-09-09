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美股小漲75點　蘋果股價回升

▲▼美股,道瓊,華爾街。（圖／路透）

▲美股今天溫和收高。（圖／路透）

文／中央社紐約8日綜合外電報導

美股今天溫和收高，結束交易平淡的一週，蘋果（Apple）股價上揚。台積電ADR跌0.46%、收89.64元。

道瓊工業指數終場上漲75.86點，或0.22%，收在34576.59點。

標準普爾500指數上漲6.35點，或0.14%，收在4457.49點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲12.70點，或0.09%，收在13761.53點。

費城半導體指數下跌16.118點，或0.45%，收在3565.993點。

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