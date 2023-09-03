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台南公車司機「狂罵2寶媽」！身障女勸和也遭惡整　市府要查了

▲▼公車司機遭控嗆乘客搭車未招手 南市府調查。（圖／翻攝自臉書／台南府城大小事）

▲台南公車司機整路狂罵乘客，台南市府要查了。（圖／翻攝自陳宥蓉臉書）

文／中央社

台南市有民眾投訴指出，昨天帶2名幼兒在公車站招手搭公車，遭公車司機質疑「沒有招手」，甚至態度惡劣責罵，1名坐輪椅乘客幫忙緩頰也被惡意對待，市府則回應已展開調查。

1名網友在社群網站發文指出，她是1名媽媽，昨天中午12時許帶著分別為2歲、4歲小孩與1台推車，在安平區南台別院站牌準備搭乘19路公車，招手後看到車輛進站，趕緊帶著孩子準備上車，但發現有乘客下車，上車的車門卻未開啟，於是拍車門盼司機幫忙開門。

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婦人指出，司機一開始態度很差表示，「妳沒有招手欸」，她當下回答「有招手」，對方雖開車門，但又很凶說，「妳就沒有招手」，她再次回應確實有招手，不過對方仍繼續責罵，還說「妳是招給車看還是人看」。

婦人指出，當時有點怒了，就向對方說，「難道跳到馬路上招手才可以嗎」，此時後方1名坐輪椅女士幫忙說，「人家帶著2個小孩可以互相體諒一下吧」，但司機還是繼續罵，後來這名女士要下車時，公車地盤沒有放下來，女士多次出聲要求司機降下地盤，司機才去按開關。

婦人指出，在公車行進過程中，司機不斷講電話向他人抱怨此事，還多次說「就不關那個坐輪椅的事，管這麼多幹嘛」。

婦人指出，到台南10多年不常搭公車，不料最近開始搭公車就遇到這種司機，事後已打電話到市府交通局投訴，但不知道是否會得到回應。

剛好搭同班車的台南市脊髓損傷者協會榮譽理事長陳宥蓉也發文指稱，昨天搭公車時看到1名媽媽帶2個小孩舉手示意搭車，可能因前面另1輛公車擋住司機沒有看到，司機指責乘客，2人吵了起來，自己當時只講1句希望大家互相理解，司機態度就越來越惡劣，後來要下車時，說了2次司機才願意把地盤放下，也沒有協助下車。

台南市公共運輸處長吳俁之今天告訴中央社記者，公運處已在接獲民眾投訴第一時間要求府城客運公司保留影像資料，針對服務輪椅旅客疑似未遵守降車身、扣安全帶等標準作業流程，及應對乘客服務態度不佳等情節，如查證缺失屬實，將依規定記罰扣減補助款。

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