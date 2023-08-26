姐弟戀破局！台中女遭削鼻猛砍12刀　男友竟還潑汽油想燒死她

記者陳韻如／台中報導

台中一對姐弟戀情侶感情生變，林姓男子心有不甘，竟打算與王姓女友同歸於盡，4月間持西瓜刀、汽油到女友家埋伏，一見到人便猛砍至少12刀，還當場削掉王女鼻子，事後還將人拖上車，企圖載到山區燒死，但途中因追撞小貨車，才讓案情曝光。全案經法院審理，林男被依殺人未遂罪嫌判刑8年2個月。全案可上訴。

▲林男狠砍女友12刀後，想將她載去山區燒死，途中車禍讓案情曝光。（圖／ETtoday資料照）

這起案件發生在今年4月15日，林男與王女有感情糾紛，他因而對王女心生怨懟，打算同歸於盡，並在案發前兩天，先備妥西瓜刀、空氣槍、汽油及水果刀等，隨後跑到王女家前埋伏，等到王女出門時，先使用空氣槍將王女車窗敲破，再持西瓜刀上前狂砍12刀，王女逃跑不及重傷，全身有多處撕裂傷，就連鼻子都被削掉。

過分的是，林男犯案後還將王女拖上車，疑似想往觀音山納骨塔附近逃竄，再使用汽油將王女活活燒死。途中，林男行經南陽路與永康路口，重重撞上前方正在停等紅燈的小貨車，整輛轎車車頭全毀。

警消到場時，發現副駕王女渾身是血，且傷勢不像因車禍所造成，但由於傷勢嚴重，立即先將她送往醫院搶救；轎車駕駛林男則因車禍導致胸骨骨折，也送醫治療，而同時警方也在車上查扣林男作案用工具等。

當時豐原醫院表示，林男到院意識狀況較差，生命跡象穩定，經急診檢驗檢查後，發現患者有服用安眠藥情形及右側第5、6、7、8肋骨骨折，雙肺挫傷；王女有多處撕裂傷，分別位於右後頭皮、嘴角、右耳、頸部、胸前、左右上臂、右前臂、右手第2及3指、右膝、右腹、背部、上腹，緊急手術後，住院17天才出院。

法院審理後認為，林男面對感情不思理性和平手段溝通解決，竟還拿刀揮砍王女，後續還準備將人載往納骨塔想將人活活燒死，手段兇殘且漠視人命，所幸王女經緊急搶救撿回一命。法官審酌，林男至今未與王女達成和解，也未取得王女諒解，後續將他依殺人未遂罪嫌判刑8年2個月。全案可上訴。