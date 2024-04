快訊／倫敦地鐵站附近驚傳砍人！　男持長刀畫面曝光

▲男子持長刀的畫面在社群媒體上流傳。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

英國倫敦東北部地點站附近30日驚傳砍人事件,傳多人遇襲,目前地鐵站海諾特站(Hainault)已經關閉,一名36歲男性遭逮捕。

天空新聞、衛報報導,警方30日上午接近7時接獲通報,這名36歲男性駕車衝進民宅之後,持長刀傷害其他人,包括2名員警。目前傷者的情況還有待確認。

itv報導指出,這起突發事件地點並不是在地鐵站內,而是在附近街道上發生,由於警方在該地區進行調查,所以地鐵站海諾特站關閉。另據BBC,當地巴士已因為這起事件改道。

針對這起事件,警方已逮捕一名男子,現階段不認為這起事件與恐怖主義有關。

A critical incident has been declared in Hainault. There are station and road closures in place. The Police, Ambulance Service and Fire Brigade are responding.



One male detained.



I would urge people not to speculate until details are confirmed or post footage on social media.