施工中鐵路橋突坍塌！印度嚴重工安意外　至少17人喪命

▲ 施工中的鐵路橋坍塌,造成工人死傷。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度東北部米佐拉姆邦發生嚴重工安意外,一座施工中的鐵路橋突然坍塌,已知造成17人死亡。由於當時現場有35至40名工人,恐怕還有更多人被埋。

An under-construction railway bridge collapsed in Mizoram's capital, Aizawl. The incident took place in the Sairang area. Several people are feared dead.#TNShorts pic.twitter.com/Dk0nRY5FEz