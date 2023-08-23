施工中鐵路橋突坍塌！印度嚴重工安意外　至少17人喪命

▲ 施工中的鐵路橋坍塌，造成工人死傷。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度東北部米佐拉姆邦發生嚴重工安意外，一座施工中的鐵路橋突然坍塌，已知造成17人死亡。由於當時現場有35至40名工人，恐怕還有更多人被埋。

An under-construction railway bridge collapsed in Mizoram's capital, Aizawl. The incident took place in the Sairang area. Several people are feared dead.#TNShorts pic.twitter.com/Dk0nRY5FEz — TIMES NOW (@TimesNow) August 23, 2023

根據NDTV，這起事件發生在距離米佐拉姆邦首府艾藻爾（Aizawl）約21公里的城鎮賽朗格（Sairang），因鐵路橋工地坍塌，造成至少17人死亡，目前救援工作仍在進行。

總理莫迪（Narendra Modi）發文表示哀痛，並宣布賠償每名死者20萬盧比（約新台幣7.7萬元），每名傷者則可獲得5萬盧比（約新台幣1.9萬元）。

米佐拉姆邦首席部長左蘭坦加（Zoramthanga）則發文說明，「在艾藻爾附近的賽朗格，施工中的鐵路橋坍塌，至少17名工人死亡，救援工作正在進行中。我對這起悲劇深感悲痛，向所有遇難者家屬致上最深切的哀悼，願傷者早日康復，並向大量前來協助救援的人表示感謝。」