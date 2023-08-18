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超賣機位！航空公司祭高額補償誘乘客放棄　過來人曝賺飽飽經驗

一名旅客在登機口拍下達美航空的工作人員，因超賣機位而「喊價」的過程。（翻攝自Delta Air Lines 臉書）

▲一名旅客在登機口拍下達美航空的工作人員，因超賣機位而「喊價」的過程。（翻攝自Delta Air Lines 臉書）

圖文／鏡週刊

航空公司為了達到最大利益，發生機位超賣的情況並不少，且依美國聯邦法規，在超賣機位的情況下，航空公司是可以強制乘客下機。不過有位國外旅客在等待登機時，拍下航空公司在登機口「喊價」的過程。一名航空員工從700美元（約新台幣21,000元），一路喊到1200美元（約新台幣37,000元），詢問是否有人願意放棄機位。影片一出，有不少過來人直呼這是「最好的投資！」

根據《Insider》報導，有名旅客在約翰·甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）等待登機時，拍下達美航空（Delta Air Lines）員工因機位超賣而「喊價」的過程，並上傳TikTok分享。

從影片中可聽見達美航空（Delta Air Lines）的工作人員以廣播詢問是否有旅客願意放棄機上的座位，且將提供700美元的補償。由於沒有人接受這項提議，所以工作人員不斷喊價，價格提高到1200美元，並表示會以禮品卡的形式提供補償，並列舉出美國運通卡、萬事達卡、Visa卡、Amazon、Airbnb等選項。

@simonealdredge i cannot make this up. today at jfk AGAIN from $700 to $1,200 #karlneedsaraise #voteforkarl #jfk #fyp #fypシ #delta #flight #airport #auction #heneedsaraise ♬ original sound - Simone

在工作人員喊價的過程中，先有一位先生願意放棄機位，但很可惜不是該班次的乘客。據報導表示，最後由一對情侶接受了價值1,200美元的補償。

影片一出，不少網友表示會毫不猶豫接受這項提議，為了這優惠延遲班機也沒關係，「我有一次獲得了1200美元，還外加飯店、晚餐和機場用的優惠券」「我曾拿到1400美元的補償，有史以來最好的投資！」「我曾獲得2000美元，還附加住宿費跟餐費」。

報導中也提及，機位超賣的情況確實常見，由於航空公司考量到有些旅客最後不會如期出現，為了避免出現空座位導致潛在損失，會選擇超賣機位。




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