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任林教育基金會舉辦「愛的運動123暑期營隊」！融入品格教育、戲劇表演

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▲任林教育基金會舉辦「愛的運動123─暑假品格探索營」，透過觀察到自己的優點，了解到「愛自己」才是滋養生命的基礎。（圖／任林教育基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

近出來青少年心理健康成為社會關注議題，回應情緒、品格的重要性，任林教育基金會舉辦「愛的運動123─暑假品格探索營」，帶領小朋友認識情緒、觀察個別情緒差異，探索多元內在自我，最後邀請家長到「任林大戲院」，齊聚參與孩子們戲劇成果發表，隨著劇情的喜怒哀樂，親子間蹦出歡笑與愛的火花，一起度過難忘的暑假回憶。

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▲任林教育基金會舉辦「愛的運動123─暑假品格探索營」，執行長林嘉慧表（前排右四）盼營隊課程能增進孩子社會情緒學習，注重情緒管理與人際互動。

「愛的運動123─暑假品格探索營」融入品格教育、創新科技、戲劇表演，課程包含「愛的運動三部曲」、「ChatGPT的應用攻略」與「FUN戲樂翻天」等，打造孩子的品格力、情緒力、邏輯力。

任林教育基金會執行長林嘉慧表示，社會情緒學習（SEL, Social Emotional Learning）是這次營隊課程的主要核心，注重情緒管理與人際互動，師長父母對孩子的叨唸，孩子未必聽得進去，唯有直接「做中學」體驗式學習，才能進到他們的生命，深埋一個種子，接著才能內化，甚至改變未來，尤其現在的企業都發現員工的專業、能力達標是一回事，品格好、情緒穩定才重要。

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▲任林教育基金會舉辦「愛的運動123─暑假品格探索營」，導演葉書喬（左二）引導小朋友練習把心中的情緒表達出來，並察覺到原來每個人的情緒表現完全不一樣，減少彼此溝通誤會。

「愛的運動三部曲-愛自己、愛家人及愛生命」是任林發起的愛的宣言，只要願意對愛說「Yes」，生命將因愛而改變。課堂上有一棵光禿禿「愛心樹」，希望小朋友在粉色的愛心樹葉，寫下自己的優點，鬧哄哄的教室內頓時安靜，平常習慣解數學題或背誦的學生們，這才發現不了解自己以致寫不出來，思考許久，有人寫「會很養烏龜」、有人寫「很獨立、會照顧妹妹、照顧倉鼠」，當粉紅色樹葉貼滿愛心樹時，看到豐茂的樹木，小朋友了解到「愛自己」才是滋養生命的基礎。

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▲▼任林教育基金會舉辦「愛的運動123─暑假品格探索營」，帶領孩童透過戲劇探索多元內在自我，並邀請家長參與孩子們戲劇成果發表，親子間融入歡笑與愛，一起度過難忘的暑假回憶。

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「FUN戲樂翻天」邀請導演葉書喬，先讓小朋友了解情緒，導演讓每位小朋友表演自己喜、怒、哀、樂的情緒，過程中有些人喜是大笑，有些人的喜只是淺淺微笑，導演葉書喬希望傳達出「一千個人心中有一千個哈姆雷特」的概念，小朋友不只練習把心中的情緒表達出來，並察覺到原來每個人的情緒表現完全不一樣，不只探索自己，也能理解別人，減少彼此溝通有誤會。

營隊三天最後的重頭戲是邀請家長到「任林大戲院」當觀眾，看著孩子們表演「小該與國王」及「浪子回頭」愛自己與愛家人兩個故事，小朋友演出稅官、魚販、老農夫、敗光家 產的兒子與國王等角色，多次贏得全場家長歡笑與拍手，親子共同經歷溫馨時光。

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