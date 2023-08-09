正妹月台換衣「當眾秀爆乳」！「奶奶」快彈出挨轟辯：只是想拍照

▲網路瘋傳1段女生在港鐵月台當眾換衣服影片。（翻自《香港01》）

圖文／鏡週刊

香港地鐵「黃大仙站」近日發生一起誇張事件，一名爆乳女子穿著清涼上衣與短褲，竟然直接在地鐵站內當眾換衣服，險讓「奶奶」暴露在眾人面前。

據《香港01》報導，這名女子選在貼有「黃大仙」字樣的牆壁前，就在月台邊當場換衣服。女子俐落地脫下上衣，隨後直接換上低胸性感上衣，但女子在換衣期間，完全沒有任何遮掩，更一度讓雙乳差一點彈出來洩春光。而且女子換好後，還不斷變換姿勢露出「事業線」拍照，自言「這件很適合黃大仙！」

▲女子直接在地鐵站換衣。（翻自《香港01》）

▲據悉女子與拍攝者都說普通話中文。（翻自《香港01》）

▲女子的行徑讓人傻眼。（翻自《香港01》）

不少網友看過影片後直呼太誇張，紛紛說：「不太適合吧！太離譜」、「只是想博人關注。」另外報導指出，負責拍攝的人並沒有說廣東話，而是以普通話中文笑說：「這女人，在黃大仙這裡換衣服，黃大仙會怎麼想？」爆乳女也是用普通話中文說：「只是想換衣服拍照。」

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