　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

正妹月台換衣「當眾秀爆乳」！「奶奶」快彈出挨轟辯：只是想拍照

誇張！爆乳女當眾在地鐵站換衣，「奶奶」快要彈出來洩春光...（翻自《香港01》）

▲網路瘋傳1段女生在港鐵月台當眾換衣服影片。（翻自《香港01》）

圖文／鏡週刊

香港地鐵「黃大仙站」近日發生一起誇張事件，一名爆乳女子穿著清涼上衣與短褲，竟然直接在地鐵站內當眾換衣服，險讓「奶奶」暴露在眾人面前。

據《香港01》報導，這名女子選在貼有「黃大仙」字樣的牆壁前，就在月台邊當場換衣服。女子俐落地脫下上衣，隨後直接換上低胸性感上衣，但女子在換衣期間，完全沒有任何遮掩，更一度讓雙乳差一點彈出來洩春光。而且女子換好後，還不斷變換姿勢露出「事業線」拍照，自言「這件很適合黃大仙！」

女子直接在地鐵站換衣。（翻自《香港01》）

▲女子直接在地鐵站換衣。（翻自《香港01》）

據悉女子與拍攝者都說普通話中文。（翻自《香港01》）

▲據悉女子與拍攝者都說普通話中文。（翻自《香港01》）

女子的行徑讓人傻眼。（翻自《香港01》）

▲女子的行徑讓人傻眼。（翻自《香港01》）

不少網友看過影片後直呼太誇張，紛紛說：「不太適合吧！太離譜」、「只是想博人關注。」另外報導指出，負責拍攝的人並沒有說廣東話，而是以普通話中文笑說：「這女人，在黃大仙這裡換衣服，黃大仙會怎麼想？」爆乳女也是用普通話中文說：「只是想換衣服拍照。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

更多鏡週刊報導
絕對是真愛！阿公開法拉利載超年輕正妹　兩人結婚了
【有片】男主播戶外連線　女子陰魂不散死纏猥褻！故意露底舔舌大喊「我濕了」
世界第一YTR是誰？他超狂擁「1.73億訂閱」　網激推：根本創造流量密碼

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
拒缺電！侯友宜、賴清德、柯文哲能源主張一圖看懂
南韓超過99%民眾有「新冠抗體」！最新調查報告出爐
獨／樂天有禁愛令　林襄恐離隊？領隊回應了
獨／公務員持槍搶劫　幕後主嫌交保落跑了！
快訊／北市首例本土登革熱！　10多歲少年發燒、發冷
快訊／駕駛拒檢撞斷行人左腿！棄車逃逸
林襄加持！馬傑森先發敲安打
機車考照筆試　87%栽在這題答錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

正妹月台換衣「當眾秀爆乳」！「奶奶」快彈出挨轟辯：只是想拍照

全島偷透透！22歲男8天狂盜「500張寶可夢遊戲卡」　淒慘下場曝

關公8／10聖誕！命理師點名「5族群」必拜

回鄉搭男友便車！女大生見「1怪癖」秒分手：真的有病

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

爸身教完美示範正確指令　聰明伯恩山犬3次就聽懂！

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

正妹月台換衣「當眾秀爆乳」！「奶奶」快彈出挨轟辯：只是想拍照

全島偷透透！22歲男8天狂盜「500張寶可夢遊戲卡」　淒慘下場曝

關公8／10聖誕！命理師點名「5族群」必拜

回鄉搭男友便車！女大生見「1怪癖」秒分手：真的有病

林口車行老闆撞爛大哥G63　又爆欠債百萬...店面遭轟10槍警告

5萬買帳戶起糾紛...痛扁丟包公園「害橫紋肌溶解慘死」　4煞慘了

「第一次做愛要拍照留念」變態男友對少女性侵　剃毛舔乳逼拍照

奉旨放生慘變大屠殺！2千隻鵪鶉疑淋雨失溫　僅剩38隻存活

關聖帝君明聖誕！祝壽「許願靈驗」效果倍增　　

銘傳「5人娘子軍」奪冠！　兩岸15所大學PK建築創意　

波羅的海三國外委會主席訪台　蔡英文、陳建仁明接見

一晚起床尿2次是警訊！壯年男保全夜尿「每10分鐘一次」慘睡馬桶上

全家7月營收89億元年增8成　高溫、暑假挹注8月營運

135萬買到法拍屋遭撤銷退款　她不服提告！宜蘭分署要賠74萬

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

新奇熱門新聞

關公8／10聖誕！命理師點名「5族群」必拜

正妹月台換衣「當眾秀爆乳」！「奶奶」快彈出挨轟

22歲男8天狂盜「500張寶可夢遊戲卡」　淒慘下場曝

回鄉搭男友便車！女大生見「1怪癖」秒分手

香港動漫展驚見女Coser沒穿內褲　「祕密森林」全露

輟學男創業投資　34年後變千萬富翁

和布娃娃交往「生3子」　27歲男宣布：我們結婚了

噁！日本7-11飯糰驚見「整隻大蟑螂」

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

葬儀社推「粉紅芭比棺材」　老闆：賣到缺貨

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

溪頭飯店驚見紅衣女　翹腳坐藏衣櫃

他住「鐵棺材」70年仍不放棄　求學戀愛色色全都做

富人夫想「扶小三上位」　律師看不下去出1招

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面