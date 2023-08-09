特斯拉「史上最好產品」Cybertruck將上線！　馬斯克面臨4大考驗

▲特斯拉Cybertruck推出時程受到關注。（圖／翻攝自Tesla）

記者張靖榕／綜合外電報導

市場等待許久的特斯拉電動皮卡Cybertruck，預計將在今年年底正式推出，馬斯克稱其為特斯拉「有史以來最好的產品」，希望能藉這款設計新穎的防彈車款，重塑經典的美國皮卡樣貌，而未來幾個月將考驗這一願景能否實現。

Cybertruck在多年前已提出，但過去因設計變更、成本超支以及全球疫情爆發等不確定性，使得推出時程不斷延後。Cybertruck此一產品的成本控管一波三折，特斯拉首席財務官柯克弘（Zach Kirkhorn）於任內在成本控制方面發揮重要作用，隨著Cybertruck即將推出，柯克弘也達成任務卸下職務。

Cybertruck設計打破美國傳統／經典皮卡思維，採三角輪廓與防彈車身，但獨特新穎的設計也引起「是否能被市場廣泛接受」的討論。

▲Cybertruck時程已延宕至少2年。（圖／翻攝自特斯拉）

知名特斯拉多頭、未來基金聯合創始人兼管理合夥人布萊克表示，Cybertruck與眾不同，將為整個系列注入新的活力。他認為此一產品擴大了特斯拉的潛在市場範圍，這些客戶最終可能會購買特斯拉其他車型，進而在明年整體銷量上提升逾50％。

馬斯克多年來不斷以公司「有史以來最產品」來推銷Cybertruck，並將其定位為「未來派的裝甲運兵車」，加速還能像跑車一樣快，0到100公里只需約3秒。

馬斯克先前表示，特斯拉將在今年9月底前少量交付Cybertruck，並預計明年大幅提升產量。雖然首輛Cybertruck於7月中旬在德州超級工廠生產完成，距離原型車推出已過4年，但馬斯克避談定價與交付時間表的問題，只重申今年會交貨，並再次強調新車生產會很棘手。

Cybertruck除了生產時程延宕，售價還可能比預期高出許多，而且還面臨對手專打痛點。7月份首輛Cybertruck完成後，美國福特汽車隨即將F-150 Lightning皮卡售價大幅調低，F-150 Lightning定位就是Cybertruck的競品，價格戰無疑為特斯拉帶來更大壓力。

▲若能控管成本並受市場歡迎，Cybertruck將為特斯拉帶來龐大利潤。（圖／翻攝自Tesla）

此外，JD．Power汽車部門總裁貝茨（Doug Betts）指出，特斯拉在軟體與動力開發領域雖然出色，但在不鏽鋼車身製造過程中卻遇到困難，這是Cybertruck量產可能要面臨的問題。

反過來說，若特斯拉能克服重重難關，Cybertruck將能為公司帶來巨大利益。根據富國銀行數據，全尺寸皮卡去年就占北美汽車銷量的13％，貢獻利潤更來到40％。

特斯拉機構股東T.Rowe Price的技術投資團隊聯合負責人Anthony Wang表示，特斯拉若能兌現承諾，Cybertruck最終應該能提高特斯拉的利潤率，但重點是特斯拉要能按照成本與規格執行製造。