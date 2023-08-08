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女大生搭順風車　見「男友1怪癖」果斷分手：真的有病

女大生發現男友的怪癖後果斷分手。（示意圖／Phxere）

▲女大生發現男友有「偷內衣」的怪癖後果斷分手。（示意圖／Phxere）

圖文／CTWANT

4年愛情被1個怪癖摧毀！馬來西亞一名女大生搭男友順風車回北部老家，怎知半途去加油站上完廁所出來，竟看到男友翻找她「穿過的內衣」並偷藏起來，氣得她提分手。

據馬來西亞《中國報》報導，女大生茜拉雖然與男友遠距離交往，但感情一直非常甜蜜，對方還常從北部開車到吉隆坡，載她一起回北部老家。只是有件事一直困擾她4年，那就是「每次搭順風車內衣都會不見」。

不曾質疑男友的她，最近與男友一起回老家途中在加油站休息，怎知剛從廁所出來，就看見對方翻找她裝髒衣服的包包，還把內衣藏進褲袋。不過，茜拉沒有當場揭發男友，而是繼續觀察，果然2個禮拜後搭車，又抓包男友偷內衣，這才果斷分手。

茜拉男友起初否認偷內衣，但後來改口中學時就有偷內衣怪癖。當地一名國立大學心理學家指出，茜拉男友的行為可稱為「性戀物癖」或「性偏好」，患者藉由偷竊或占有衣服來獲得性刺激或性滿足，與可能透過衣物幻想與衣服主人有親密關係。

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