台灣首廟天壇遭冒名詐騙　「師姐」邀信眾加Line還收1500元

▲台灣首廟天壇傳出有人冒名進行詐騙斂財，廟方鄭重聲明公告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣首廟天壇傳被人冒名進行詐騙斂財！廟方表示，有人利用天壇名義向信眾收取每人1500元「加入社群」費用，廟方1日透過臉書等貼出公告，提醒信眾切勿上當；市警二分局指出，本件疑有人利用廟宇名義來從事斂財行為，廟方尚未向警方報案，警方已主動派員瞭解案況積極調查，絕不容許有藉機詐騙情事發生。

廟方指出，有位自稱師姐在天壇擲筊並以3聖筊方式，對信眾邀集加入Line群組，並收取入群費用1500元，而後再假藉法會、天赦日、贊普等多項名目，以天壇名義多次對信眾詐騙斂財，目前不知道有多少信眾受騙。

第二分局副分局長副分局長蔡明宗指出，本件疑有人利用廟宇名義來從事斂財之行為，迄今廟方尚未向警方報案，二分局也已主動派員瞭解案況後來積極調查，絕不容許有藉機詐騙等情事發生。

副分局長蔡明宗也提醒，民眾切勿輕信非相關官方網站、或專屬Line社群之不實訊息，如有問題均可洽詢廟方來作確認，以免遭詐騙。

廟方強調：「簡直向天借膽！有心人利用天壇活動名義進行斂財，請天粉勿上當！有位自稱師姐（戶名：鄭淑文），在天壇以三聖筊方式，對人邀集加入Line群組，而後假藉法會、天赦日、贊普等名目，以天壇名義對其詐騙斂財。天壇天公廟所有法會活動受理窗口及資訊以天壇官方網站、天壇FB臉書粉絲專頁、天壇FB社團及天壇Line社群為準。若有以天壇名義進行招覽斂財屬實，必定追究，鄭重聲明，特此公告！」。