中芸漁港碼頭意外！大雨阻視線　男子連人帶車墜海…海巡破窗救援

▲大雨導致視線不佳，男子連人帶車墜入海中。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳韻如／高雄報導

高雄中芸漁港碼頭27日上午發生一起人車落海意外！一名男子疑似因駕車不慎，導致連人帶車墜入海中，被海巡署南部分署第五岸巡隊中芸安檢所人員後，連忙通報並實施救援，所幸男子及時脫困，保住寶貴性命。

這起案件發生在27日上午10時許，海巡署南部分署第五岸巡隊中芸安檢所執勤人員，利用港區監視系統巡查中芸漁港港區動態時，發現一台銀色轎車落海，海巡人員立即通報中芸派出所及高雄市政府消防局林園消防分隊派員共同協處，並下水試圖擊破車窗實施救援。

▲所幸海巡人員及時救援，才保住男子性命。（圖／記者陳崑福翻攝）

所幸在救援過程中，男子及時脫困游出車外，再由海巡人員拖帶至岸上，經林園消防分隊隊員初步檢查確認意識清楚且無明顯外傷，後續交由林園消防分隊將其男子送至建佑醫院救治。

初步了解，男子年約57歲，因不熟路況，加上當時雨勢較大視線不佳，才不慎墜入海中，所幸及時獲救，保住一條寶貴性命。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，民眾開車行經岸際或港區務必減速慢行，小心駕駛，若於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線，海巡署將竭誠為您提供所需之服務。