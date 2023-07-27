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超商浩克尿檢「大麻陽性反應」！IG神秘數字早露端倪　遭警送辦

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲朱姓男子今年5月大鬧超商，還攻擊員警，事後被員警持警棍回擊。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園「超商浩克」朱姓健身教練5月20日時大鬧超夯，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，員警持警棍狂毆回擊12下後將朱男送辦。朱男事後不斷在IG上指控警察虐待，要警察公布密錄器影像給真相，不過今最新消息傳出，朱男尿液被檢驗出「大麻陽性反應」，後續也再被依「施用2級毒品」函送桃園地檢署偵辦。

朱男5月20日在超商失控，警方獲報前往現場處理，根據其中一段影片，警方持辣椒水朝朱男臉部噴，朱男瞬間爆走，朝員警的頭部、頸部猛抓、揮重拳。朱男之後坐在超商外台階上，嘴裡雖仍不時大聲叫喊，但並未再出手攻擊，此時員警被拍到上前用警棍開始痛抽朱男12下。

事後朱男接受訪問，指控警察虐待人，盼警察能公布施暴影像還給他真相。不過，事隔2個多月，朱男26日深夜在IG上發文向社會大眾及2名員警致歉，「很抱歉因為我的情緒失控，勿（應為誤）傷了當時到場的兩位員警。」

如今又有最新消息傳出，警方將朱男送辦後，同時也採集其尿液送檢，並且檢驗出「大麻陽性反應」，警方後續再依「施用2級毒品」函送桃園地檢署偵辦。

▲▼ 超商浩克IG曾自爆吸毒 。（圖／翻攝當事人IG）

▲超商浩克IG曾自爆吸毒 。（圖／翻攝當事人IG）

不過其實早在6月19日朱男所發過的IG限動就已透露出端倪，據當時的限動可以看到，朱男表示警察摘贓他吸嗎啡跟其他毒品，「老子這輩子只碰過420啦！」而他口中的420（four-twenty），是大麻文化中的俚語，用來指吸食大麻、特別是在下午4點20分吸食大麻菸的行為，在一些大麻合法化的地區，甚至會舉辦活動、大家集體在戶外開趴，近幾年不少國家都陸續解禁大麻使用。

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