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社會 社會焦點 保障人權

鳳梨被洗版！瞎挺好友害慘保母　上千人怒嗆洗門風道歉

記者崔子柔／綜合報導

知名刺青師彫博先前指控11個月大的女兒被保母摔死，還帶人到保母家動用私刑，但昨（26）日案情出現反轉，檢方調查認為是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用而重摔頭部身亡。當時網紅鳳梨（吳泓逸）曾發文聲援彫博，他昨晚則PO出黑底白字道歉文，引來網友超過3千則留言洗版。

鳳梨道歉文指出，當時站在他的立場得知孩子這樣走了，確實心裡很不好受，「我眼裡看見的只有難過無助的父親以及過世的孩子」，「接到無數的請託又看到一位父親痛哭以及小孩的照片，我真的沒辦法選擇視而不見」，如今看見檢方調查結果，「我必須向因此事件受到影響的所有人致上最深的歉意，一切尊重司法，往後會更謹慎行事」。

▲▼網紅鳳梨（吳泓逸）飲料店開幕。（圖／記者謝盛帆攝）

▲鳳梨昨晚發文道歉。（資料圖／記者謝盛帆攝）

貼文曝光12小時，累積超過5千人按讚、3400則留言，多數網友要求鳳梨公開、當面道歉，紛紛留言表示，「去跟保母公開道歉，這兩年我都不知道他怎麼過的」、「請問你哪時候要去給人家跪下道歉，外加洗門風。不是嘴巴說說欸」、「你要是有誠意，親自跟保母道歉」、「你該道歉的是保母一家人，讓他們承受莫須有的罪名兩年」、「大街打人，小巷道歉，89都這樣混的嗎？不要笑死人」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼鳳梨道歉文累積超過3千則留言。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

也有不少人說，「有誠意就拿錢出來去賠償保母啦，這種作秀道歉是有什麼意義」、「這就是89精神啊，先挺兄弟」、「讓自己的女兒間接吸到毒品，說他自己是多好的爸爸多愛他女兒很難相信」、「怎麼不譴責一下你好友給嬰兒吸K毒，吸毒吸到身體壞掉再來牽拖保母」。

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