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大陸 大陸焦點 特派現場

陸事故通報強調「領導到場指揮」　胡錫進：只會適得其反

▲▼黑龍江省齊齊哈爾市中學體育館樓頂崩塌。（圖／新華社）

▲齊齊哈爾市中學體育館樓頂崩塌。（圖／華龍網）

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省齊齊哈爾市第三十四中學發生體育館樓頂崩塌事故，導致11人死亡，但官方第一時間的通報卻未提及死傷數字，遭到不少批評。對此，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，現在不少地方在通報時，喜歡強調「領導赴現場指揮」及「救援工作如何努力」等，希望淡化人員損失數字，只會適得其反。

胡錫進提到，最早通報數字的是消防部門，通報提供的最關鍵訊息稱「已營救8人」和「第十名被困者獲救」，給人以這些人都生還的模糊印象，而實際上到目前共搜救出15人，其中除了4人脫離生命危險，其他的11人有多人當時就已無生命體徵。

▼胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進說，消防部門的通報有其局限性，「他們對搜救出的人員能否最終被救活應該是不了解的，但是該通報傳向社會，扮演了『官方通報』的角色，形成了一個缺陷。」

胡錫進指出，最開始的通報中缺失有多少人被困和搜救出的人員已有幾名無生命體徵這兩個關鍵訊息，作為一個官方訊息通報出來，這兩個關鍵訊息無論如何都不應完全空著，或者說應當得到政府部門最迅速的補充。

胡錫進強調，現在不少地方在通報事故信息時喜歡第一時間強調「領導赴現場指揮」及「救援工作如何努力」等訊息，希望淡化人員損失數字，公眾已經形成這樣的強烈印象，今後哪個地方的事故通報再這樣做，或者有這方面的嫌疑，只會適得其反。

▲▼黑龍江省齊齊哈爾市中學體育館樓頂崩塌。（圖／新華社）

胡錫進說，在醫院急切等待消息的家長們需要第一時間得到安慰，趕到現場的官員應當積極行動，發揮這一作用，與家長們真正共情，急他們之所急，傷他們之所傷，「而不是在現場待著，讓家長們產生那些人是來『維穩』的感覺。」

胡錫進還說，希望各地官員進一步思考該怎樣在悲劇性突發事件中與公眾溝通，以期獲得輿論的更多信任，更好地服務民眾，促進艱難時刻的社會團結應對。

▲▼黑龍江省齊齊哈爾市中學體育館樓頂崩塌。（圖／新華社）

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