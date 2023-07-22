竹東竹林大橋下驚見浮屍　腫脹發黑難辨認！疑遭大水沖下山

▲竹東竹林大橋下驚見浮屍。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東與芎林交界的頭前溪旁驚現浮屍，發現的民眾緊急通知警方，但因烈日曝曬，屍體腫脹發黑難以辨識，只能初判可能為男性，目前警方正在調查中。

浮屍就發現在竹東竹林大橋下游一處砂石場旁的草叢中，距離下游大新竹自來水取水口隆恩堰約5公里，死者身分仍在調查，發現地是否為第一現場仍無法確認，警方也不排除可能從上游山區被沖刷下來。