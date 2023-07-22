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20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告！喊：她撩我摸我生殖器

▲▼酒店，派對，喝酒顯。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小方在酒店包廂廁所內遭酒客性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台北一名20歲人妻小方（化名）在酒店上班，但沒有接性交易，去年3月7日她在包廂陪4名男客喝酒時，遭其中一名陳姓男客在廁所內性侵、內射。小方事後向幹部求助，並由丈夫陪同報警。台北地院一審依強制性交罪判陳男3年8月徒刑。

根據判決書內容，小方指控，陳男尾隨她進入廁所，脫掉她的衣服和Nu Bra，摀住她的嘴巴，並用手摸、嘴親吻其胸部，再用手指、陰莖插入其陰道，最後內射。

陳男則辯稱，是小方在包廂裡先要解開他的牛仔褲鈕扣，他還說「你再這樣我就不好意思了」，最後小方搭著他說她要去廁所，2人才拉著手一起進去，過程中變換4種姿勢，如果他摀住她的嘴，要如何達成？且原本酒店經紀說給6.6萬元就不提告，他答應後，經紀又說要2、30萬元。

小方則在審理時哭訴，陳男跟進廁所後就把門鎖上，把她抱上洗手檯開始撫摸、親吻，「我跟他說我沒有在接性交易，陳男不回我，直接把他的褲子、內褲脫掉，還說我很濕」，最後沒戴保險套射精在她陰道內，她則穿好裙子回包廂拿手機，向幹部求助，事後由丈夫陪同報警。

酒店幹部、服務生都證稱，當時目睹小方情緒激動暴哭，法官則認為，小方如果有意性交易，應該會先和陳男談定價格，沒必要誣陷陳男性侵，且監視器畫面也拍到，小方蹲在包廂外，由幹部攙扶離開。因此一審依強制性交罪，判陳男3年8月徒刑，可上訴。

ET快訊
20歲人妻下海陪酒　男客「4體位」性侵挨告辯：她撩我
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