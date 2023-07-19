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魏德聖資產被查封！　郭台強因1張本票翻臉

魏德聖（左）與中影董事長郭台強（右）夫婦合作《賽德克．巴萊》，在其獲第48屆金馬獎最佳劇情片後合影。

▲魏德聖（左）與中影董事長郭台強（右）夫婦合作《賽德克．巴萊》，在其獲第48屆金馬獎最佳劇情片後合影。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名金馬獎導演魏德聖驚傳資產遭法院查封！以《海角七号》《賽德克．巴萊》等電影走紅的導演魏德聖，近日忙著與田中千繪與范逸臣宣傳新片《BIG》，卻驚傳資產被法院全面查封。

魏德聖（左）與郭台強（右）於二○一一年一同飲酒，共創「中影國際」合拍《賽德克．巴萊》，如今對簿公堂。（東森新聞提供）★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

▲魏德聖（左）與郭台強（右）於二○一一年一同飲酒，共創「中影國際」合拍《賽德克．巴萊》，如今對簿公堂。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

台北地院上週對文化部、金馬獎執委會等單位及魏德聖及其經營的果子電影發出強制執行命令（查封令），以魏欠中影董事長郭台強債務為由，下令查封魏德聖的薪資、所得及資產抵償；魏德聖欠債最關鍵的證據，是郭台強持有魏親簽的4,500萬元本票，但魏否認欠債，已向法院強調簽下本票是應對方作帳需求而非債務，也指對方趁他忙著拍電影時拿本票給他簽，認為遭郭台強坑殺，已委請律師黃秀蘭向法院聲明異議反擊。

《賽德克．巴萊》創下8億元票房並獲金馬獎最佳劇情等5大獎。（果子電影提供）

▲《賽德克．巴萊》創下8億元票房並獲金馬獎最佳劇情等5大獎。

本刊調查，發動對魏德聖查封的是中影董事長郭台強，雙方2010年合作拍《賽德克．巴萊》電影相識，此片2011年獲金馬獎「最佳劇情片」，昔日一起風光並肩走在金馬紅毯的2人，卻因這部史詩級電影衍生的糾紛鬧上法院，魏的資產遭全面查封，恐直接衝擊他正在籌拍的《台灣三部曲》計畫。

魏德聖（左3）重現《海角七号》陣容，與范逸臣（左2）、田中千繪（左1）合拍新片《BIG》，卻遇到查封風波。（米倉影業提供）

▲魏德聖（左3）重現《海角七号》陣容，與范逸臣（左2）、田中千繪（左1）合拍新片《BIG》，卻遇到查封風波。

中影公司董事長郭台強是鴻海創辦人郭台銘的胞弟，魏德聖認為，郭台強由名下的鑫鴻公司對他發動全面查封，是惡意營造「魏德聖欠債不還」的假像，對於目前由他執導且即將上映的《BIG》電影，及持續拍攝的《台灣三部曲》後續投資、票房及個人信用和名譽，都有不利影響，因此已委請律師黃秀蘭向台北地院聲明異議，強調未欠郭台強這筆4,500萬元的債務。

《賽德克．巴萊》金主郭台強夫婦與演員群於2011年一起走金馬獎紅毯。

▲《賽德克．巴萊》金主郭台強夫婦與演員群於2011年一起走金馬獎紅毯。

不過，出面對魏追債的鑫鴻公司則是認為，一切是依法、依合約行事，相關合約文件與本票都有魏德聖親筆簽名，4,500萬元債務確實存在，又遲遲等不到對方還款，他們才會採取法律行動。

中影公司董事長郭台強（圖）由鑫鴻國際向法院聲請查封導演魏德聖資產獲准。

▲中影公司董事長郭台強（圖）由鑫鴻國際向法院聲請查封導演魏德聖資產獲准。

郭台強2006年在爭議中買下國民黨黨產中影後，有意將中影文化城萬坪土地開發成文創園區，創造百億商機，但因不當黨產衍生多起纏訟爭議等因素而暫受挫，但他在影視產業方面的收獲卻十分亮麗，除投資《賽德克．巴萊》走上金馬紅毯，還投資名導演侯孝賢的《刺客聶隱娘》拿下坎城影展最佳導演獎，另投資的《翻滾吧！阿信》及《總舖師》等，也都讓郭台強名利雙收。

魏德聖（圖）去年籌拍《台灣三部曲》時拒絕郭台強以本票轉投資後，對方展開追債。

▲魏德聖（圖）去年籌拍《台灣三部曲》時拒絕郭台強以本票轉投資後，對方展開追債。

如今郭台強與名導魏德聖從昔日的事業夥伴到對簿公堂，魏德聖雖曾多次向友人及律師表示，自己是遭郭台強坑殺，但依據保存在中影公司的資料，雙方合作相關公司申設與讓渡合約書，都有魏德聖的親筆簽名，就連目前用來查封他資產的4,500萬元本票，也是由魏德聖親簽，3年1次的換票，魏也有簽名，在法律上郭台強似乎站得住腳，因此，本案如何圓滿落幕？就有賴雙方的智慧，以及司法定奪。

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