新北男持性影像恐嚇女子！士檢首度核發「犯罪被害人保護命令」

▲士林地檢署。（圖／ET資料照）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

犯罪被害人權益保障法新法於2023年2月8日立法通過並經總統公布施行，第三章增訂「犯罪被害人保護命令」專章，並於7月1日正式生效。新法正式上路後，士林地檢署立即就以性影像恐嚇被害人的案件，核發首宗犯罪被害人保護命令。

士林地檢署檢察官林思吟在偵辦新北市陳姓男子涉嫌恐嚇時，發現陳男涉嫌用性影像恐嚇被害女子，隨即指揮新北市警察局淡水分局蒐集相關證據，並於14日持搜索搜索查扣陳男手機、電腦等，訊後認為沒有羈押必要，諭知交保，後續也首度依「被害人保護命令」新制核發犯罪被害人保護命令，禁止陳男散布、重製及以他法供人觀覽被害人之性影像

當天檢方也立即傳真陳男及被害人現居地的警察局勤務指揮中心、性侵害及家庭暴力防治中心，以具體行動強化保護被害人人身安全及權益維護，避免二度傷害，落實新法對犯罪被害人權益之保障。

士檢檢察長顏迺偉表示，肯定林思吟以同理心及專業的態度，主動、積極保護被害人所做的種種努力，也藉此對外表示，新興數位性別暴力議題向來為法務部及檢察機關所重視，新法從被害人之需求出發，建構嚴密保護網絡，賦予檢察官於必要時，得依職權主動核發犯罪被害人保護命令之權利，以約制被告不得對被害人及其家屬為身體、財產上侵害或騷擾，並得要求被告遵守一定事項，檢方將持續落實以防制數位性別暴力之發生。