少校撿屍醉女「3小時硬上2次」　70萬換免關

▲陳男帶喝醉的小方回家，二度性侵挨告。（示意圖／pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

高雄一名陳姓海巡少校看到女性友人小方（化名）PO動態在喝酒，就約對方續攤，一路喝到小方醉倒，陳男將小方帶回家後，在3小時內2度性侵，小方清醒後提告。刑事部分，一、二審法官依強制性交罪，判處陳男有期徒刑5年，民事部分，法官判陳男要賠70萬元。高等法院高雄分院則審酌陳男以70萬元和解，從輕改判2年徒刑，緩刑5年，期間保護管束，可上訴。

根據判決書內容，陳男2020年12月28日凌晨4時許看見小方在喝酒的動態，約了小方到高雄某個酒吧繼續喝，2人一路喝到清晨7時，陳男才將不勝酒力的小方帶回住處休息，並不顧小方反抗，將她壓在床上性侵，又在約3小時後二度性侵。

陳男辯稱，他和小方先前就有聊天互動，認為雙方有曖昧、是合意性交，事發後2人還一起洗了澡，牽手去買飲料，而且小方待在他家，也沒有想要離開的反應。

小方則說，她被性侵後在廁所洗澡，是陳男自己走進來，她也沒辦法趕走，而她待在陳男家沒有什麼特別反應，是因為她過去就有被性侵的經驗，覺得「事情已經發生還能怎麼辦，大吼大叫也沒有意義」。

法官查看監視器畫面，認定小方在回陳家途中，確實醉到需要被攙扶，而2人後續的對話紀錄中，小方也多次表示「這口氣我真的吞不下去」、「我一直在求你不要這樣」、「你知道你的行為是性侵嗎」，陳男則回「我事後清醒也對我的行為感到抱歉」、「妳願意讓我改過的機會嗎」等語道歉。

法官因此認定陳男事後默認性侵行為，刑事部分，一、二審依強制性交罪，判處陳男有期徒刑5年，民事部分，法官判陳男要賠70萬元。高等法院高雄分院則審酌陳男以70萬元和解，從輕改判2年徒刑，緩刑5年，期間保護管束，可上訴。