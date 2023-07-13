獨／超猛！北部神秘客買到全球首輛4288萬G900 XLP　搶贏中東油王

▲有網友拍到全球首台Brabus G900 XLP在台交車，在車群引起熱議。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣富豪實力驚人！近期社群流傳一張車身酒紅色，要價4288萬元、全球首輛的Brabus G900 XLP出現在街頭，隨即引起車主熱議。Brabus G900 XLP全球限量僅10輛，網友拍到的不僅是全台第一台，更是全球第一台，Brabus G900 XLP編號001的皮卡。據了解，車主是一名來自北部的神秘買家，苦等一年多才等到愛車到台。

▲網友拍到的Brabus G900 XLP不僅是全台第一台，更是全球第一台。（圖／翻攝Brabus官網）



Brabus G900 XLP新車要價4288萬元，網友稱，猶如台中七期4房2廳移動豪宅。2022年官方釋出Brabus G900 XLP相關訊息，引起全球頂級富豪搶購，台灣北部神秘客火速下單，據悉，還搶贏向來愛買Brabus的杜拜中東油王。

而該名台灣神秘買家相當低調，首次購買Brabus就一口氣下訂2台，除了G900 XLP之外，還買了一輛要價2000多萬的G800系列車款，沒想到卻在北部地區某監理站附近，被車友拍到。

依據Brabus官網介紹，G900 XLP可提供高達900匹的最大馬力，搭配九速自排變速箱和全輪驅動系統，靜止加速到百公里只要4.4秒，極速設定220公里/小時，也被稱為地表最快皮卡之一。