存活率不到2%！婦突心跳停止　消防隊+埔榮聯手救回...平安出院

▲台中榮總埔里分院成功挽救心跳停止婦人。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

60歲的胡姓婦人，日前在家中突然出現心律不整且心跳停止，所幸消防隊救護技術員及時趕到現場並施行急救和電擊、恢復自主心跳，轉送至台中榮總埔里分院後，心臟科主任王惠民進行緊急心導管檢查，並成功植入心臟植入性整律電擊器（implantable cardioverter defibrillator），以預防未來再次發生心律不整時，可立即進行體內電擊，胡婦經治療現已順利出院。

院方於胡婦出院前舉辦慶祝活動，為她和家人慶祝重生，同時邀請當時救護車上的埔里中心碑消防分隊許姓和蔡姓救護技術員前來，頒發感謝狀，以表達對他們的感激之情。

該院副院長蔡哲宏指出，據該院統計資料，去年1月至12月的到院前心跳停止病人共有98人，今年1月至6月則為49人；在這些病人中，急救後成功恢復心跳者分別為20人和9人，成功率約為19%，在成功恢復心跳的病人中，約一半留在該院接受治療，其中最後能存活出院人數分別僅1人、存活率1.36%。

蔡哲宏透露，國內其他地區的相關研究顯示出院存活率也只有4至5%，但國外的一般存活率為14%，對可進行電擊的心室顫動心律不整病人而言，存活率甚至可達26%，顯示我國在挽救到院前心跳停止病人方面，仍有很大的提升空間；要成功挽救到院前心跳停止的病人，2個關鍵因素是早期心臟按壓和及早進行可能的電擊。

埔榮分院表示，此次成功挽救心跳停止病人，彰顯該院在急救和心臟疾病治療領域的能力，目前進一步計劃在9月舉辦大型的一般民眾心肺復甦術訓練活動，以提高公眾對心肺復甦術的認識和技能，還計劃在埔里地區推動現有的自動體外電擊器（AED）設備的使用，以提供更多的生命救援機會。