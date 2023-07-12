18歲跨性別網紅遭男友虐殺！　酸液溶屍「砍頭、撕皮膚當紀念」

▲ 諾亞在男友家中遭殺害、毀屍。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

塞爾維亞發生一起驚悚命案，一名18歲跨性別網紅失聯近3周後被發現已經死亡，遭男友毆打致死，且僅留下頭部和一塊有蝴蝶紋身的皮膚「作紀念」，其他部位則以酸溶解，遺體被尋獲時已經無法辨認。

根據《每日星報》，跨性別少女諾亞（Noa Milivojev）來自塞爾維亞科維利（Kovilj），母親波巴（Boba Milivojev）說明，女兒非常迷戀33歲男友奧格寧（Ognjen Dabetic），她曾禁止女兒去首都貝爾格勒（Belgrade）找他，但諾亞不聽勸，「奧格寧只要傳一個字『來』，她就會立刻趕到」。

波巴察覺女兒遭男友虐待，6月17日失聯當天也曾要求諾亞不要去見他，「我哭著求她、告訴她，『不要走，他不尊重妳，甚至還打妳』，但她不聽」。她最後一次和女兒通電話時，諾亞對她說，「我愛我的奧格寧，我要去找他，我願意把生命交給他」，未料一語成讖。

奧格寧已經承認，毆打諾亞致死後以屠刀將頭部砍下，還撕下一塊有蝴蝶紋身的皮膚留作紀念，聲稱原因是「我愛她」，接著將屍體以酸溶解，再將屠刀丟進河裡滅證。據報他殺害諾亞不久後，還曾上網Google「處理屍體最好的方法」。

諾亞生前經營TikTok等社群平台，最後更新就停留在6月17日。她僅剩的遺骸包括牙齒和頭髮，現已交還家人。奧格寧則被控謀殺，正等待審判。