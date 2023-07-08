台大最新電動車「Epsilon 4」亮相　奪澳洲學生賽企業特別獎

▲台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，去年底還拿下澳洲學生方程式賽車賽事企業特別獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全球電動車產業方興未艾，更創造出全球首富，看準電動車的未來性，由台灣大學跨系學生親手設計打造的全新第四代賽車Epsilon 4，今（8日）首度在台亮相，這輛耗費12個月打造、擁有酷炫外表與絕佳性能的電動賽車，去年首次參加「澳洲學生方程式賽車賽事（FSAEA）」，就獲得企業特別獎，預計參加本月16日至18日在台中麗寶國際賽車場舉行的「台灣盃學生方程式聯賽（FST）」，與全台各校優秀隊伍在賽場上奔馳、切磋。

電動車為目前最夯產業之一，為培育學生從無到有、打造一台賽車並投入競賽，強化學生實務能力與團隊合作經驗，包括清大、台大等學校，紛紛投入製作電動車，邁入第六年的台大賽車隊，去年更參加在澳洲的比賽，並首度在國人面前曝光第四代賽車Epsilon 4。

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台大賽車隊第四屆隊長蘇沛薰指出，儘管去年受到疫情影響，但大家仍努力追尋夢想，從無到有打造出Epsilon 4電動賽車，並在去年12月參加「澳洲學生方程式賽車賽事（FSAEA）」，也是全台唯一曾參與該賽事的學生車隊，並以唯一非紐澳當地車隊之姿，斬獲「企業特別獎PACCAR - Most Impressive Student Award」。

▲台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，去年底還拿下澳洲學生方程式賽車賽事企業特別獎。（圖／記者許敏溶攝）

蘇沛薰進一步說明，FSAEA賽程共4天，分為動態賽與靜態賽兩大類型，台大賽車隊首次參與，通過傾斜檢測、車手逃脫檢測、機械檢測等項目，也在商業發表項目得到電車組第五名佳績，最終因動力系統緣故無法參與動態賽，但賽車隊也將這些難得的比賽經驗傳承下去。

台大賽車隊指導教授詹魁元表示，賽車隊成員以機械系為主，還有電機、生傳、地質、會計、醫學、歷史、法律等科系學生，還有實踐、台科大等外校幫忙，過去五年經驗，台大已有穩定造車能力，這是一個不容易達到的門檻，希望未來業界與學校能持續支持，也讓學生可以在業界發光發熱。

▲▼台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，將參加本月在台中舉行的台灣盃學生方程式聯賽。（圖／記者許敏溶攝）