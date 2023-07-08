　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大最新電動車「Epsilon 4」亮相　奪澳洲學生賽企業特別獎

▲▼台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，去年底奪得澳洲學生賽企業特別獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，去年底還拿下澳洲學生方程式賽車賽事企業特別獎。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全球電動車產業方興未艾，更創造出全球首富，看準電動車的未來性，由台灣大學跨系學生親手設計打造的全新第四代賽車Epsilon 4，今（8日）首度在台亮相，這輛耗費12個月打造、擁有酷炫外表與絕佳性能的電動賽車，去年首次參加「澳洲學生方程式賽車賽事（FSAEA）」，就獲得企業特別獎，預計參加本月16日至18日在台中麗寶國際賽車場舉行的「台灣盃學生方程式聯賽（FST）」，與全台各校優秀隊伍在賽場上奔馳、切磋。

電動車為目前最夯產業之一，為培育學生從無到有、打造一台賽車並投入競賽，強化學生實務能力與團隊合作經驗，包括清大、台大等學校，紛紛投入製作電動車，邁入第六年的台大賽車隊，去年更參加在澳洲的比賽，並首度在國人面前曝光第四代賽車Epsilon 4。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大賽車隊第四屆隊長蘇沛薰指出，儘管去年受到疫情影響，但大家仍努力追尋夢想，從無到有打造出Epsilon 4電動賽車，並在去年12月參加「澳洲學生方程式賽車賽事（FSAEA）」，也是全台唯一曾參與該賽事的學生車隊，並以唯一非紐澳當地車隊之姿，斬獲「企業特別獎PACCAR - Most Impressive Student Award」。

▲▼台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，去年底奪得澳洲學生賽企業特別獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，去年底還拿下澳洲學生方程式賽車賽事企業特別獎。（圖／記者許敏溶攝）

蘇沛薰進一步說明，FSAEA賽程共4天，分為動態賽與靜態賽兩大類型，台大賽車隊首次參與，通過傾斜檢測、車手逃脫檢測、機械檢測等項目，也在商業發表項目得到電車組第五名佳績，最終因動力系統緣故無法參與動態賽，但賽車隊也將這些難得的比賽經驗傳承下去。

台大賽車隊指導教授詹魁元表示，賽車隊成員以機械系為主，還有電機、生傳、地質、會計、醫學、歷史、法律等科系學生，還有實踐、台科大等外校幫忙，過去五年經驗，台大已有穩定造車能力，這是一個不容易達到的門檻，希望未來業界與學校能持續支持，也讓學生可以在業界發光發熱。

▲▼台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，去年底奪得澳洲學生賽企業特別獎。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，將參加本月在台中舉行的台灣盃學生方程式聯賽。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大最新電動車「Epsilon 4」亮相，去年底奪得澳洲學生賽企業特別獎。（圖／記者許敏溶攝）

ET快訊
快訊／2縣市大雨特報！　防雷擊強陣風
遭嗆「詐騙阿嬤47萬」沒道歉！　鳳梨現身全說了
范瑋琪不唱了「最大贏家是這群人」！
韓知名女演員上台前消失　倒臥廁所死亡
清大、陽明交大要合併「竹女、竹中」！　教育部回應了
離奇！把手插破安全帽「刺進太陽穴」　騎士慘死
Melody真實姓名曝！　小S蔡康永震驚：老公知道嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／出遊小心雷雨！2縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

蛋價回穩了！早餐店宣布「加蛋降5元」　霸氣老闆：不想貪得像狗

台大最新電動車「Epsilon 4」亮相　奪澳洲學生賽企業特別獎

新竹市宣布！　國中7科教師下學期調降授課節數

15歲妹「活像骷髏」100元吃三餐！絕望哭喊：沒錢別生小孩　

清大、陽明交大要合併「竹女、竹中」！　教育部回應了

灌籃高手齊聚嘉藥　府城議長盃熱鬧登場1300人競技

每月上繳8萬薪水！卻只領「5千元零用錢」　他嘆：買東西要看妻臉色

勞動部北台南最大場徵才新營登場　吸引近500人求職

Melody「真實本名」曝光！　小S蔡康永震驚：妳老公知道嗎

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

汪散步偶遇嬤「興奮橫著走」　她見螃蟹柴笑：從小就這樣

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

快訊／出遊小心雷雨！2縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

蛋價回穩了！早餐店宣布「加蛋降5元」　霸氣老闆：不想貪得像狗

台大最新電動車「Epsilon 4」亮相　奪澳洲學生賽企業特別獎

新竹市宣布！　國中7科教師下學期調降授課節數

15歲妹「活像骷髏」100元吃三餐！絕望哭喊：沒錢別生小孩　

清大、陽明交大要合併「竹女、竹中」！　教育部回應了

灌籃高手齊聚嘉藥　府城議長盃熱鬧登場1300人競技

每月上繳8萬薪水！卻只領「5千元零用錢」　他嘆：買東西要看妻臉色

勞動部北台南最大場徵才新營登場　吸引近500人求職

Melody「真實本名」曝光！　小S蔡康永震驚：妳老公知道嗎

快訊／拒借路人200元…新北男慘遭BB槍連續射頭！　頭部多處血腫

快訊／台中8歲女童「泳池學閉氣」　飯店急Call救護車送醫

工藤靜香17萬LV行李箱洩巨星身分　蛇珠寶加持秀女神氣勢

快訊／出遊小心雷雨！2縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

遭嗆「詐騙阿嬤47萬」沒道歉！　鳳梨揭真相：不想造成2次傷害

唐西奇向青梅竹馬女友求婚！詹皇說恭喜　選7月7日場景美如童話

夜市美食搬進超商！超人氣「情人果袋」酸甜爽脆　限定門市販售

集體中邪？印尼工廠逾百人「癱軟哭喊」　他悚憶：彷彿會傳染

繼Faker手傷後T1再拋重磅⋯總教練Bengi無預警請辭「賽季中換將」

日本變態市議員「強吻小學女童」！反向家長求償22萬精神損失

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

生活熱門新聞

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

要買才能進來？店家掛公告：嚴禁參觀閒晃

連Melody也離婚！網點名「1對星夫妻」要守住

花730不能內用　牛肉湯店：低消一人一碗湯

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！

范范損千萬不唱了！鄉民「挖出1點更震驚」

范瑋琪演唱會退票「倒賺780？」　背後真相曝

一票人狂問！「吹風機吹妹妹」會出事　蘇怡寧解答了

「3生肖」要賺大錢了！升官加薪賺飽飽

保健食品罐裡塞塑膠袋？過來人曝原因

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

熱炸！台北市「飆破38.6度」

1碗300元！阿堂鹹粥「改菜單真正原因」曝光

更多熱門

相關新聞

Stellantis集團推出新電動車平台

Stellantis集團推出新電動車平台

Stellantis集團發表全新STLA電動車平台 ，該平台可用於C-Segment、D-Segment中型-大型級距的電動休旅、跨界、房車等，預計將在今年底於歐洲開始量產，新STLA平台是全球化模組架構，同時也是Stellantis集團計劃推出4款電動車平台中的第1個。

台灣特斯拉Model新增2款車色

台灣特斯拉Model新增2款車色

德國馬牌7代高性能／靜音胎上市

德國馬牌7代高性能／靜音胎上市

寧德時代最新電池「充電10分鐘跑400公里」 拚2023年底推出

寧德時代最新電池「充電10分鐘跑400公里」 拚2023年底推出

電車車主5年激增21倍　社區安裝充電樁屢卡關

電車車主5年激增21倍　社區安裝充電樁屢卡關

關鍵字：

台大電動車台大賽車隊詹魁元

讀者迴響

熱門新聞

網紅爆廖峻性騷「私下求大哥出手滅火」！

李玟繼女「6字發聲」洩母女真實互動！最新現況曝光

3樓丟女嬰致死　單身媽拋下瞬間就後悔

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

Melody曾休克瀕死「急輸7大袋血」！前夫反應曝光

「巨肥龜殼花」見人猛張血口超駭人

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

快訊／安全帽漂水面！親水公園1女落水溺斃

李玟80億富商老公惹眾怒　二姊直接踢爆真相

要買才能進來？店家掛公告：嚴禁參觀閒晃

范瑋琪演唱會喊卡原因？瘋傳「網友要帶這燈牌鬧場」

蔡依林恩師「飯店打工端盤」被目擊！　親吐動向

張惠妹含淚獻唱悼念李玟逼哭萬人

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

《最佳利益3》陳庭妮見死不救中風爸　黑化：你就活在病床上！..轉身奪大位

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面