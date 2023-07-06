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拍裸照、討陰X！藝術家涉性侵13歲少女　國家攝影文化中心回應了

知名藝術家謝春德遭控在多年前性侵少女，他如今神隱尚未做出回應。（圖／報系資料照）

▲知名謝姓藝術家仍神隱尚未做出回應。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

知名攝影師謝春德在藝術界活躍多年，更因曾擔任已故作家三毛的攝影師而聲名大噪，但他昨日遭到控訴，指在23年前性侵當時僅13歲的「乾女兒」，還拍其裸照、討陰毛，還噁心表示「我很大妳忍耐一下」，憤怒網友如今湧入謝春德臉書要他面對，謝春德至今仍未做出回應；而有收藏謝春德的系列作品並多次展出的國家攝影文化中心，表示由於藝術家還未回應，接下來的處置還在討論中。

被害人在臉書上表示，她12歲時在長輩的介紹下被謝春德認為乾女兒，謝春德不斷誇讚她可愛漂亮，而國小畢業後，更以接受更好國中教育為由，安排她住進其工作室小房間，謝春德則在她入住的第一天就潛入其房間，用生殖器猥褻其大腿，被害人則被嚇得不敢出聲，謝春德此後的舉止則更加誇張。

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「半夜，我睡到一半發現有人在脫我的內褲。」被害人回憶，謝春德此後以小房間太熱為由，要她「上樓睡」，並稱自己要熬夜修照片，被害人不疑有他則答應，謝春德當晚則對她性侵得逞。

「他抓住我的腳踝說：『我很大妳忍耐一下就好。』」被害人在臉書上表示，她在被性侵時不敢出聲，靈魂更於瞬間脫離肉身，只能看著他「他把我像是充氣娃娃那樣搬弄各種姿勢的侵入，好完成他的高潮並射精在我的肚子上。」

此事也讓被害人的身心嚴重受創，她只能每天熬夜和網友聊天，到學校後才敢睡著，成績也因此一落千丈，告知母親後才搬回原本的家中居住，但她害怕謝春德會傷害自己的妹妹，一直保持著私下讓他摸胸、討陰毛、配合拍裸照等行徑，謝春德的獸行則直到她高中才結束．

「謝春德老師，你現在好嗎？」被害人在臉書上表示，自己如今已36歲，而在這23年裡，她在地獄蓋了一座城堡，被害人的血淚泣訴也引發大眾憤怒，網友紛紛湧入謝春德的社群網站要求他出來面對，但謝至今仍未做出回應。

而國家攝影文化中心收藏謝春德的系列作品並多次展出，該中心表示由於藝術家也還未回應，對於接下來該藝術家的作品展及《台灣攝影家》系列叢書中該藝術家的專冊是否有暫停或下架處理，都還在討論中。

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