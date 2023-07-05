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「低配網軍」洗版大牙臉書！忘刪一句話身分漏餡　急留言求救

▲大牙真的被黑人水軍攻擊。（圖／翻攝自臉書）

▲大牙指控黑人陳建州性騷擾，不料近日遭網軍洗版攻擊。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

女星大牙控訴藝人陳建州（黑人）性騷擾，隨後收到網友提醒，稱對方疑似在找公關公司，務必小心網軍攻擊。不久後，大牙臉書果真遭網軍洗版，但整排留言長得一模一樣，全是簡體字，還有網軍忘記刪除一句話，結果身分當場露餡，在網路引發瘋傳。

大牙3日分享網友傳來的私訊截圖，對方自稱從事廣告行銷行業，「聽說對方（黑人）在找公關公司跟網路口碑公司，妳可能要小心後面會有網軍攻擊，希望妳能順利渡過這一切，加油！」對此，她特地發文表達感謝，坦言「並不意外」。

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文章貼出不到24小時，下方留言區確實湧現「簡體字留言」洗版，但內容清一色都是「又再炒熱度了嗎？無聊！」、「不要亂汙衊我黑哥！請拿出實證」。不過，有一則留言與其它人不太一樣，寫著「任務：請統一發以下這句。不要亂汙衊我黑哥！請拿出實證」讓身分當場露餡。

▼網軍簡體字洗版「不要亂汙衊我黑哥！請拿出實證」。（圖／翻攝自臉書／宜霈vs大牙）

▲▼「低配網軍」洗版大牙臉書！忘刪一句話身分漏餡　急留言求救。（圖／翻攝自臉書）

原來，一名疑似有任務在身的網軍忘記刪除這句「任務：請統一發以下這句」，事後還在留言下方詢問「忘了刪上面那句，如何刪除？」讓許多網友看完笑翻，紛紛留言「確定不用被扣錢嗎？」、「這網軍太雷了吧，直接被抓包」、「低配版網軍」。

▼一名網軍疑似忘記刪除這句「任務：請統一發以下這句」，又不熟悉臉書操作，留言求救。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「低配網軍」洗版大牙臉書！忘刪一句話身分漏餡　急留言求救。（圖／翻攝自臉書）

不過，也有網友認為，「他故意的拉，matt哥在香港很有名」、「這是反串吧」、「說這是網軍也太傷網軍的智商了吧...見過真正的網軍都會覺得這更像是反串」。

對此，「焦糖哥哥」陳嘉行發文笑說，「看到公關公司的免洗帳號在洗一樣的留言。我不知道是誰的，但既然要花錢就不能省啊XD 照片太假就算了，殘體字好歹也轉成繁體字吧。」

文章一出，立刻有網友貼出黑人陳建州臉書截圖，稱6月28日曾看到網軍用簡體字狂洗「哥～該付款了喔」，懷疑是同一家公司。其它網友看完則笑說，「笑死！買便宜的網軍還不付錢！」、「那就是網軍催帳的方式啦，實錘了」。

▼有網友發現，黑人陳建州臉書下方也出現類似網軍洗版「哥～該付款了喔」。（圖／翻攝自臉書／黑人陳建州）

▲▼「低配網軍」洗版大牙臉書！忘刪一句話身分漏餡　急留言求救。（圖／翻攝自臉書）

 
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