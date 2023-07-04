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日瑜珈老師肢解親媽　認「吃了部分屍體」！10多袋屍塊堆浴缸

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣一名45歲瑜珈兼舞蹈老師涉嫌在家殺害7旬老母，並將其分屍成10多袋屍塊，放置在浴缸內。而她也在最新證詞中坦承，自己食用了部分的遺體。嫌犯供稱，殺人動機是為了成為靈媒，因為母親是她修行路上的絆腳石。

根據《集英社》報導，警方6月28日在母女倆所居住的公寓內發現75歲死者新博子的遺體，然而她的屍體已經遭到女兒新佳穂理（新かほり，音譯）持菜刀肢解成屍塊。嫌犯被逮後坦承，自己趁著母親熟睡時將其勒斃，隨後使用家中的菜刀分屍，再用塑膠袋一一分裝。

她向警方供稱，為了成為靈媒就必須把母親殺了。對於想要成為靈媒的理由，她則強調，多年前母親身體狀況不好，但是自從找了一名靈媒來家裡看過後，情況就變好了，因此才會想要成為靈媒。不過目前警方尚未發現嫌犯曾與宗教或邪教過從甚密的證據。

根據法醫相驗結果，死者的死因為窒息死，並在死後遭女兒分屍。嫌犯被逮後也坦承，除了堆放在浴缸內的屍塊外，母親的部分屍體已經被自己吃掉。

 
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