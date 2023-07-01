司機偷老闆保險櫃1178萬　撒幣抖內直播主女友成人氣王！下場慘了

▲洪男偷吳董1千多萬現金，全用來抖內直播主。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

高雄市某醫療機械設備公司吳姓董事長在辦公室放有保險櫃，半年失竊超過1千萬元現金，最後發現是其司機洪男所為，洪男取得現金後，拿去抖內直播主女友，讓女友成為榜上人氣王。高等法院高雄分院判洪男2年2個月徒刑，並須賠償1178萬元，可上訴。

根據判決書內容，30多歲的洪男在接送吳董時，趁機取得辦公室內的保險櫃鑰匙，並於2019年2月至7月間，66度入內偷竊現金，每次取得5萬至50萬元不等，總計竊取1178萬元。

洪男拿到現金後，分別存入第一銀行三民、左營和楠梓等分行，再透過「浪LIVE」直播平台抖內女友呂女，讓呂女成為榜上人氣王，另還有抖內其他4名直播主。

吳董同年9月發現現金失竊後報案，警方從保險櫃內的除濕盒上發現指紋，與洪男指紋相符，依竊盜罪移送。

洪男辯稱抖內直播主的錢，是透過父親贈與、姐夫還錢、股票及比特幣投資、呂女合賣童裝等方式獲得。不過呂女證稱，洪男當時要求她寫手寫帳本，說是要讓家人安心，她後續才發現是做假帳本，不知道會牽扯到這麼多，並否認與洪男從事服裝買賣賺得1千多萬元。

高雄地院審理認為，從洪男的月薪所得來看，半年內不可能有上千萬收入，依竊盜罪判刑2年2月，高雄高分院二審則維持原判，並判應賠償吳董1178萬元，可上訴。