▲《Pokémon GO》開發公司Niantic將裁員四分之一。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

與任天堂合作開發《Pokémon GO》的遊戲開發商Niantic表示,在新冠肺炎疫情期間暴增的遊戲下載需求已經放緩,因此將裁員四分之一,並終止兩款遊戲開發。

根據BBC報導,Niantic執行長漢克(John Hanke)在聲明中指出,公司預計會關閉位於洛杉磯的工作室,結束與NBA聯手推出的官方授權遊戲《NBA ALL-WORLD》,並取消推出即將上架的全新AR智慧型手機遊戲《MARVEL World of Heroes》。

Niantic將裁撤四分之一的人力,受影響員工約230人,漢克坦言,自從《Pokémon GO》發布以來,行動市場變得更擁擠,應用商店和行動廣告的環境變化,也讓大規模推出新手機遊戲變得越來越困難,「我們支出增加的速度超過了收入的增長速度,現在的當務之急是讓《Pokémon GO》持續健康發展。」

