獨／男連收2張幽靈罰單！荷包險噴3300　全因警察看錯「這1字」

▲ 新北男本月初開始接連收到「幽靈罰單」。（左圖達志影像／右圖民眾提供）

記者戴上容／新北報導

新北市八里區一位巫姓民眾，6月接續收到新竹市警察局所開罰單1800元，及連坐開罰的未投保機車強制險罰單1500元，然而，巫男當天沒有出門「幽靈罰單」從天而降，害巫男只能舟車勞頓向新竹市警局、蘆洲監理所提出異議，痛批「真是烏龍擾民！」相關單位重新審視後，發現開單警察將牌號XGR錯看成XCR，趕緊發文註銷違規罰單。

《東森新媒體ETtoday》記者接到投訴，巫姓男子這個月初開始，接連收到新竹市警察局、蘆洲監理所交通違規罰單，但是巫男根本沒有出門，罰單上的照片也不是巫男，代步機車車牌更不是巫男平常代步的XXX-XCR車牌的機車。

▲新竹市警局的「幽靈罰單」 。（圖／民眾提供）

該罰單是由新竹市警局罰單製單，內容是民眾以行車記錄器檢舉，舉發巫男於5月7日下午5點，通過新竹市光復路1段路口時闖越紅燈，罰鍰金額為1800元。不久後，巫男又收到連坐開罰的蘆洲監理站1500元罰單，這次違規理由是逾期尚未繳費投保機車強制責任險。

▲▼ 蘆洲監理所的「幽靈罰單」。（圖／民眾提供）

巫男表示，他確定當天並未騎車到新竹市，也沒有將車借給朋友使用，痛批「幽靈罰單」真是禍從天而降！該案根本就是一場烏龍鬧劇，警方惡意爭取績效，無端造成民衆的困擾，應該檢討精進執法的品質。

巫男於是向新北市議員鄭宇恩求助，在服務處幫忙下，成功向向新竹市警察局第二分局申訴，承辦警員重新審視影片後，發現將牌號XGR錯看成XCR，警方緊急函請新北市交裁處註銷違規罰單。新竹市警察局比對後，發現車型、車色完全不同，後續也發函向車主巫男致歉。

另外，巫男機車逾期未投保強制責任險情事，並不符合強制汽車責任保險法第49條第1項第1款規定之構成要件，蘆洲監理站也同意會撤銷罰單。

▲新竹市警局緊急撤銷「幽靈罰單」 。（圖／民眾提供）