逃漏稅高達7.3億！中檢起訴金錢豹等9家酒店　不法所得4.8億全沒收

▲金錢豹創辦人袁昶平。（圖／資料照）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中地檢署偵辦國泰洋酒公司與台中金錢豹等知名酒店掛鉤，隱匿營業額涉嫌逃漏稅近7.3億元案，台中地檢署第一波偵查終結，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺與6間酒店業者；而今再依涉嫌違反商業會計法、加重詐術逃漏稅捐等罪嫌起訴金錢豹創辦人袁昶平等27人，並聲請沒收4.8億餘元的不法所得。

台中地檢署1月起發動大規模搜索，發現國泰洋酒公司涉嫌勾結金錢豹等多家酒店，以跳開發票方式逃漏稅，因酒店等特種行業等營業稅達15到25%，但僅一般營業稅5%，酒商疑似虛設行號，提供空白發票及刷卡機，給金錢豹等酒店，將營業額灌水給酒商，涉共同隱匿營業額。

今年3月，檢方第一波起訴25人，當中包括國泰洋酒老董劉榮祺等人，劉榮祺遭羈押後認罪聲請停押，法院裁定以1億元交保，同時繳交犯罪所得8千萬元。而在第二波搜索偵辦時，現年72歲的袁昶平遭檢方依違反商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌聲押禁見獲准，歷經54天羈押，地院在6月20日裁定袁昶平以1億元交保，親友在短短1小時內火速籌出高額交保金，顯見袁昶平財力雄厚。

台中地檢署今偵結，包括金錢豹在內的9家酒店集團，於2016年起使用國泰洋酒旗下公司申設的刷卡機及空白發票，共同隱匿各酒店營業場所銷售額計共9億4321萬餘元；金悅富理容KTV使用人頭帳戶存入現金漏報銷售額7204萬餘元，又使用人頭帳戶存入支票漏報銷售額1億8448萬餘元，9家酒店總計逃漏營業稅稅額共2億9993萬餘元；另營利事業所得稅經國稅局估算逃漏之稅額為9949萬餘元。

此外，金錢豹等5家酒店還使用鵬馳洋酒公司提供之刷卡機及空白發票，共同隱匿各酒店營業場所銷售額計2億6475萬餘元，總計逃漏營業稅稅額共6618萬餘元，營利事業所得稅1306萬餘元。

台中地檢署偵結後，依涉嫌違反商業會計法、加重詐術逃漏稅捐等罪嫌起訴金錢豹創辦人袁昶平等27人，並聲請沒收4.8億餘元的不法所得。