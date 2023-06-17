南港土資場「堆放土石超標1倍」恐釀土石流　監察人怒具名檢舉

▲南港磊駿土資場堆放土石超量，遭監察人向北市府檢舉陳情。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

台北市南港區的土資場堆放土石數量超過法規暫存量，如有大雨恐將危害公共安全等事宜，土資場監察人林柏蒼看不下去，決定向市府具名檢舉，但至今卻沒有得到任何回應，他憂心夏季颱風來臨，更有可能引發土石流。

《ETToday新聞雲》記者實際詢問磊駿土石場，但至截稿前都未獲回應，北市府表示接獲陳情案，以請磊駿說明，但尚未回覆。



磊駿土資場監察人林柏蒼表示，磊駿土資場主管機關核准土石方暫存量為3萬餘立方米，但現在磊駿土資場實際廠區堆置已達6萬餘立方米，超過政府所核准的數量一倍。

林柏蒼強調，最嚴重的是磊駿土資場排水系統水溝堵塞，且都沒有進行完整改善，如果大雨沖刷可能會造成嚴重崩塌，更嚴重可能變成土石流，嚴重引響附近住戶，

另一方面，林柏蒼看不下去，日前具名出面檢舉，並強調磊駿土資場廠所堆積的土石區已堆置6萬餘立方米，而公司所納管的保證金2700餘萬，根本不足供主管機關清運多餘的土石。



林柏蒼強調，磊駿土資場依照《台北市營建剩餘土石方資源處理場設置及管理自治條例》所許可的營運年限也將至，到時候根本無法恢復原狀，「擔心真的發生危險」，因此希望主管機關勒令磊駿土資場暫停收容土石，待場區清運至合法暫存量，再行准予收容。