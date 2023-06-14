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三立家變！林崑海親簽公文曝光　「拔副董」合法非突襲

三立影城模擬圖。（三立提供）

▲三立影城模擬圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

三立前副董事長張秀控親弟弟、三立電視董事長張榮華在三立創辦人林崑海告別式當天趕到她家開董事會，隨後拔掉她副董事長一職，還將三立資金22億餘元借給自己擔任董事長的蘇麗公司，涉及掏空背信，三立高層表示，當時有急迫性，依法要趕快選出新董事長，張榮華去姊姊家一方面是安慰她一方面是要提醒應趕快開董事會，絕非突襲；22億元借款是林崑海生前與張秀同意，有林崑海親筆簽名為證，一切合法未涉掏空，且由張榮華提供股票與不動產擔保抵押，並按時繳息，三立公司權益不會受損。

《鏡週刊》獨家取得的三立電視內部3份公司，第一份是林崑海於2019年簽准蘇麗公司10億元額度的貸款申請案；第二份公文是林崑海於2020年9月再批核蘇麗公司12.7億的申請貸款額度；第三份公文是同年蘇麗公司提供不動產及股票抵押給三立電視的協議書，第四份公文則是2021年7月21日三立電視股東常會通過蘇麗公司22.7億元貸款案及分批撥款決議的記錄，三立電視高層指出，這些資料足以證明一切合法。

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三立內部簽呈顯示林崑海於2019年簽准蘇麗公司10億元額度的貸款申請案。

▲三立內部簽呈顯示林崑海於2019年簽准蘇麗公司10億元額度的貸款申請案。

林崑海於2020年9月再批核蘇麗公司12.7億的貸款額度

▲林崑海於2020年9月再批核蘇麗公司12.7億的貸款額度

蘇麗公司提供不動產及股票抵押給三立電視的協議書（1）

▲▼蘇麗公司提供不動產及股票抵押給三立電視的協議書。

蘇麗公司提供不動產及股票抵押給三立電視的協議書（2）

2021年7月三立電視股東常會通過22.7億元貸款案記錄（1）

▲▼2021年7月三立電視股東常會通過22.7億元貸款案記錄。

2021年7月三立電視股東常會通過22.7億元貸款案記錄（2）

三立高層表示，22億元借款案起源於2018年底，當時三立要投資成立三立影城，因要購買埔心牧場等用地，預估要50億餘元，約定投資占比由當時的三立董事長林崑海持股25%、副董事長張秀持股25%、總經理張榮華占股50%，隔年4月間，林崑海與張秀不想繼續投資，由張榮華獨自一人持手後續，三立高層表示，因投資案已啟動，林崑海夫妻雖中止投資，但同意協助張榮華進行三立影城案，開董事會決議借款22億元給張榮華的蘇麗公司用以投資三立影城。

對於張秀指出，三立影城因疫情因素收入有限，才由三立提供貸款，三立高層強調，絕無此事，疫情情間三立影城收入變少，但並無資金缺口，林崑海在生前同意由三立電視貸款22億元給蘇麗公司的議案，是同意以分批撥款方式進行，至於後續有一筆款項是在林崑海過世撥付也是在22億的額度內，完全合法，沒涉及背信。

至於張秀指控三立電視通過向銀行貸款50億元用以投資集團旗下的「福立」公司也涉背信罪，三立高層說明，目前傳統電視公司面臨很多挑戰，三立電視為投資其他產業而成立控股公司，這是商業上很常見的做法，也是合法的行為，目前也沒有向銀行取得50億元貸款，會通過此議案，也是為了三立電視的永續經營。

關於林崑海告別式當天，張榮華與妻子蘇麗媚到張秀家中開董事會，但會議記錄卻寫是在三立高雄辦公室舉行，遭質疑涉及偽造文書，三立內部人士指出，這應該算是小瑕疵，原本應是在公司開會，但林崑海過世後，依法要儘快選出新任董事長，當時公司董事只剩張秀及張榮華姊弟，張榮華因此以機動方式開董事會，並在林崑海告別式後到張秀家開會，一方面安慰姊姊，一方面確保公司能正常運行，後來張秀也簽字同意並出席後續股東會及董事會。

三立公司則強調，董事會選出現任董事長張榮華及林崑海的二個兒子林旭信、林義魚擔任董事，過程完全合法，三立高層表示，張榮華帶領的三立電視在過去及現在都有很好的業績，股東才會支持他，目前的風波，應是林崑海最不願意看到的事，挨告背信罪的三立電視董事長張榮華念在姊弟情，不願與張秀正面衝突，選擇繼續與三立集團同事一起工作。

一位林崑海（海董）生前好友向本刊表示，海董與張秀同住在高雄，張榮華常從台北到高雄與海董開董事會，再將通過的議案帶回台北公司執行，張秀很少過問三立電視的經營，這是三立電視長久以來三名董事的運作模式，張榮華可說幫姊姊張秀賺了很多錢，張秀在海董過世後大動作提告，讓很多人感到意外。

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