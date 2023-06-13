新冠、流感、腸病毒3病同在高原期！羅一鈞曝趨勢：端午後將出現轉換

記者洪巧藍／台北報導

3大傳染病同時在社區流行！疾病管制署今（13）日公布，流感、腸病毒、新冠肺炎疫情目前都在高原期，副署長羅一鈞分析，其中腸病毒應該可最快脫離高峰，未來一兩周就會有明顯下降，但流感、新冠目前預期已經達到最高峰，但整個六月都會處於高點，是否反轉還要觀察未來一兩周趨勢。此外，端午之後防疫重點會轉為蚊媒傳染疾病如登革熱、日本腦炎，近期也已有本土病例發生。

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今日公布最新疫情監測，新冠肺炎處於第四波Omicron疫情，上周平均每日新增245例COVID-19本土個案(併發症)，比前一周244例相比屬於持平，另每日增35死，比前一周的28例上升25%。

流感疫情方面，上周新增35例流感併發重症(24例A型H1N1、11例A型H3N2)，創下今年單周新高，另也新增5例流感死亡通報。上周門急診類流感就診人次達79,562人次，與前一周(79,793)持平；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。

另上周國內腸病毒門急診就診計13,117人次，與前一周(13,236人次)持平，近期疫情處高原期，整體趨勢高於2017年以來同期；實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。

羅一鈞分析，目前這三種傳染病都處於高原期，其中腸病毒是這三種傳染病當中最快脫離高峰，約未來一兩周會有明顯下降，一個月左右，暑假開始7月初可以脫離流行警戒值，脫離流行期。

至於流感、新冠整個六月都在處於高原期，是否明顯反轉還要觀察，但至少流感止升，新冠併發症首度看到持平，兩個疾病應該已經達到最高峰，未來一兩周觀察是否有些微下降。

羅一鈞也提到，防疫常常會以端午作為切點，端午節之後，要注意的傳染病除呼吸道疾病以外，要轉為蚊媒傳染病為主，今天有新增日本腦炎病與登革熱本土病例，會成為夏季防疫重點。

近期國內各地陸續有降雨情形，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，並於雨後進行巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。