自稱常與韓國瑜通話　侯友宜搶攻深藍票：大家都在看民進黨1450

▲中華民國退休警察人員協會總會成立35周年暨支持侯友宜團結自強大會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日出席中華民國退休警察人員協會總會成立35周年暨團結自強大會。侯友宜致詞時提到前高雄市長韓國瑜，稱自己很常跟他通電話，只要大家覺得最適合的時間地點就可以見面，「結果影片剪輯出來，說我們在幹嘛幹嘛，亂說一通，很多網路訊息、影片剪輯都是假的！」大家看到民進黨用1450、假訊息矇騙大家，兄弟姐妹們要站出來，不只要破除假訊息，更要支持力挺中華民國的人。

侯友宜表示，自己走訪地方時民眾第一句問我「你有沒有槍」、「我都讓人騙」、「我的小孩都被拐去犯罪」、「黑金掛勾有夠嚴重，政治人物都跟黑金走在一塊」，而去台南看綠色光電，漁民的生計擺在那？要吃虱目魚，以前是平民美食，現在貴到吃不起，變成民進黨綠色能源下的官商勾結，造成漁業、農業自給率不足，光電做完還有光害，「我去台南跟立委陳以信在一起，七股外面30幾度，室內40幾度，有兩個太陽欸。」

侯友宜說，源頭不管理好，其他都不用做，今天軍警本來就是一家人，剛剛耿總會長特別講，這邊有很多官校校長、警大校長，兩所學校的第一任校長就是蔣中正先生，「我們只有一個信念，就是守護中華民國！代表國民黨出來選舉，中華民國跟台澎金馬穩定、和平、安定、永續、繁榮地走下去，是我們用團結力量守護中華民國最重要的一刻！最重要的時間！」

侯友宜強調，一個人的力量不夠，要靠大家一起幫忙努力，如果沒有贏，誰來守護中華民國？因此保持著必贏的決心來守護中華民國，守護兩岸和平最關鍵的一役，兩岸和平、國家安全、經濟繁榮、內政弊案逐一查出來、百廢待舉，重新塑造一個所有人民安居樂業的土地。