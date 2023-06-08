疫後團圓！中國附醫攜手林增連基金會　邀獨居老人吃辦桌

▲中國附醫攜手林增連基金會，邀獨居老人吃辦桌。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

國內疫情解封，為讓長輩們多互動，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會、元保宮等聯合舉辦「歡唱呷辦桌」活動，邀請獨居長輩出門活動，到元保宮的「智能健康促進中心」，接受由中醫大附醫醫師為長輩檢測心智健康，包括跌倒、失能、失智、憂鬱、營養及衰弱等評估項目，之後開心吃辦桌美食、一同歡唱。

活動現場，還有九天民俗技藝團帶來充滿活力的電音三太子表演，中國醫藥大學附設醫院周德陽院長表示，這三年因新冠肺炎疫情的肆虐，使得獨居長輩幾乎足不出戶，長期沒有與人互動，社交能力大幅下降，社會活動參與度以及生活行動力低，心理容易產生負面的情緒外，甚至容易罹患憂鬱症或失智症等。

▲中國附醫總院長周德陽與獨居老人互動。（圖／記者游瓊華翻攝）



中國醫藥大學附設醫院特聘專門個案管理師持續投入獨居老人的關懷服務，至今已9年，在大台中與偏遠地區收案近500人，未來也會持續守護獨居老人，用愛與獨老同行，讓獨居老人都能感受到溫暖和有所依靠。

由中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會合作，於2014年起響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台。中國醫藥大學附設醫院醫護團隊不僅照顧台中市區的獨居長者，更擴及偏鄉區域，如石岡區及和平區，服務區域最遠到南投縣信義鄉。