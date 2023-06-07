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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍推「韓冰」出戰中正萬華？　她首度回應了

▲高雄韓國瑜選前之夜，韓冰致詞。（ 圖／記者林敬旻攝

▲韓國瑜與女兒韓冰。（ 圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

國民黨至今未決定由誰出戰北市第五選區（北中正、萬華）立委，有意參選的市議員應曉薇則表示，這場選戰應該派奇兵、年輕人，更稱若是韓國瑜的女兒韓冰願意出選，她會馬上退出力挺，韓冰則在昨（6）日首度對此做出回應，稱目前仍專注在學業上。

應曉薇5日下午在提名說明會指出，她會參選是因為等不到「該等的年輕人」，希望這次選戰能派出「奇兵」，她願意當輔選的角色。

應曉薇原不願透露自己所指的奇兵是誰，但在媒體追問下鬆口說，「基本上如果是韓冰，我馬上退出！我絕對馬上退出！我就是挺她啦」。

▲高雄韓國瑜選前之夜，韓冰致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

▲韓冰除了替韓國瑜助選，鮮少在媒體前露面。（ 圖／記者林敬旻攝）

根據《中時新聞網》報導，韓冰昨晚透露，目前她專注在研究所的學業上，沒有打算參選，很感謝黨內前輩的信任，相信國民黨會派出最適合的人，給在地民眾最好的服務。

民進黨5月31日提名市議員吳沛憶參戰中正萬華，但國民黨至今仍難產，市黨部5日下午召開提名說明會，市議員應曉薇、鍾小平、郭昭巖等有意參選者皆出席。

說明會召開不到30分鐘便結束，鍾小平指出，市黨部說明 6月11日至13日進行全民調，並委託2家民調公司進行，「這2家應該是市黨部已經決定好了，我就尊重這樣」。

鍾小平之前希望納入黨員投票，因為目前台北市立委初選都有納入黨員投票，但如今黨部決定全民調，他神色難掩失望，但還是表示尊重黨部決定，不管什麼方式都會拼戰下去。應曉薇、郭昭巖受訪也稱，接受黨部決定。

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