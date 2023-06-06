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曾柏文涉性騷　合作學者爆：他那台「骯髒的車」同業早就都知道

▲▼曾柏文。（圖／翻攝自曾柏文Facebook）

▲曾柏文被5名受害者控性騷擾。（圖／翻攝自曾柏文Facebook）

記者崔子柔／綜合報導

前國民黨智庫研究員曾柏文涉性騷擾，遭爆約女性在車上聊天，對女性身體「靠得很近」、要求「抱一下」等，至少有5人受害。曾柏文4日深夜發文道歉，中央大學中國文學系助理教授胡川安則說，他還在媒體當主編時，「就知道那台骯髒的車子」。

曾柏文4日晚間11時發了長文道歉，不過胡川安比他早5分鐘發文表示，「四、五年前我還在當主編的時候就知道那台骯髒的車子，從聯合新聞網到端傳媒，新媒體圈都知道」，更透露「我們也知道他為什麼會從端傳媒的位置下來，絕對不是因為他表面上夸夸其言的說法」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／胡川安）

▲胡川安發文指出，自己當新媒體主編時就聽過曾柏文的事情。（圖／翻攝自Facebook／胡川安）

胡川安提到，曾柏文有女兒，希望他能當個好爸爸，認錯、道歉，以往用妻女來包裝的樣子，應該設身處地的了解女性的恐懼，「了解那些在暗夜車子裡惶恐的女性，還有那些無處可逃，承受你骯髒的觸摸、侵擾和隔了幾年夜夜還會恐懼的陰影」。

胡川安最後說，曾柏文強調自己是人本主義的學者，「人本就是尊重，尊重言論、價值，還有最重要的，身體的自主」。

政壇近日頻頻掀開性騷黑布，國民黨內也爆發性騷事件，包括媒體人指控立委傅崐萁在餐會上性騷擾、國民黨智庫前特約副研究員曾柏文也被踢爆，曾柏文4日晚間發文道歉後，其中一名受害者認為他的說詞根本毫無反省，決定公開自己的經驗，稱曾柏文要求她「抱一下」，「這個圈子很小，後來聽聞有其他女生經歷類似經驗，也有得逞的。從此我離他遠遠的，即便直到2021年都因為他擔任時任國民黨黨主席江啟臣策士，因採訪在網上有所交流」。

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