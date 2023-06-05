骨灰甕壓著神秘女子照！臉喉寫泰式經文　網嚇：以為林正英戲才有

▲女子意外發現外公骨灰甕底下，有一張陌生女子照片，讓她和家人感到毛骨悚然。（圖／翻攝自中國報，下同）

圖文／CTWANT

馬來西亞有女子準備將外公和外婆的骨灰甕遷移到新的地方安置，卻意外發現外公骨灰甕底下，竟有一張陌生女子照片，讓她和家人感到毛骨悚然。

根據大馬的《中國報》報導，這名華裔女子在網路上發文表示，當她整理外公及外婆的骨灰甕，準備搬到新的地方放置時，卻發現外公骨灰甕下有一張老舊的女子照片。

▲女子表示，這張照片看起來很新，但紙質屬於舊款照，照片背面寫有「梅小姐」及疑似泰文的經文。

這名女子與家人看到照片後，不禁打寒顫，嚇到全身起雞皮疙瘩，「問了全家族都不知道是何人」。她表示，那張放在外公骨灰甕下的照片，雖然看起來很新，但紙質卻是屬於舊款照片，而照片背面寫有「梅小姐」及疑似泰文的經文。

「我也擔心這樣的事情會影響我們（風水問題），已經找了法師幫忙解決」。女子並表示，希望認識梅小姐的人士可以告知她一聲並拿回照片，並希望此事件不要發生在其他人及先人身上。

▲貼文曝光後，也引發大批網友熱議」。

貼文曝光後，也引發大批網友熱議，「我以為只會發生在林正英的戲裡」。另外，有網友懷疑那張照片是一種邪術、下降頭方式，原因是那張照片上疑似寫有泰文的經文。不過也有網友出面緩頰並留言安慰女子，相信她與家人會平安無事。

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