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星宇9／1開航熊本！早鳥現折2千元　即起開放搶位

▲▼星宇航空9月開航熊本。（圖／星宇）

▲星宇航空9月開航熊本。（圖／星宇）

記者李姿慧／台北報導

再闢九州版圖，星宇航空今（2）日宣布自9月1日起開航「熊本」定期航線，即日起開放訂位，為慶祝開航，星宇加碼推出「早鳥現折2千元」優惠。另星宇也攜手星野集團，推出入住「OMO5熊本」2晚，機加酒1萬6888元起。

星宇9月1日起新闢「熊本」定期航線，星宇航空表示，此為星宇第7個日本航點，開航初期每周3班，以Airbus新世代客機A321neo執飛，提供共188個座位，包含商務艙8個、經濟艙180個。

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▲▼星宇航空9月開航熊本。（圖／星宇）

▲星宇航空9月開航熊本。（圖／星宇）

星宇航空表示，疫後旅遊習慣改變，注重地方文化及風景特色深度行程成為主流，這次選定「熊本」作為九州的第二個航點，也是國內首家定期飛航熊本的國籍航空，看重其國家級自然景觀及地方傳統文化豐富，並瞄準其地理位置絕佳，可串連南、北九州交通的便利性；此外，熊本因半導體產業發達，而有「日本矽谷」之稱，此新航線可為台日商務旅客節省更多時間成本。

為慶祝開航，星宇航空也宣布加碼推出「早鳥現折2000元」優惠，星宇航空表示，只要加入LINE官方帳號並輸入關鍵字「我想去熊本」，即可獲得熊本航線專屬優惠碼2000元，優惠數量有限，領完為止。

▲▼熊本當地國家級自然景觀及地方傳統文化豐富，融入大自然之中的「黑川溫泉」便是全球知名景點。（圖／星宇）

▲熊本當地國家級自然景觀及地方傳統文化豐富，融入大自然之中的「黑川溫泉」便是全球知名景點。（圖／星宇）

此外，「星星聯名」星宇航空X星野集團再度攜手，推出COSMILE會員專屬熊本機加酒方案。入住星野集團今年4月全新開幕的都市觀光飯店「OMO5熊本」2晚，只要1萬6888元起。

星宇航空目前飛航17個城市，包含峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧、仙台，以及4月底開航的首個北美航點—洛杉磯，克拉克也即將於8月15日開航，9月再開航熊本。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

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